Descarbonização e inovação impulsionam o transporte pesado e coletivo no Brasil

A Necta Gás Natural e a Scania uniram forças para promover o evento “Scania Day: Rumo à Descarbonização”, realizado no dia 12 de dezembro na sede da fabricante, em São Bernardo do Campo (SP). A iniciativa apresentou ao mercado um modelo de logística integrado e sustentável, com foco na descarbonização de frotas pesadas, reunindo representantes do agronegócio, distribuidoras de gás, redes de postos, embarcadores de cargas e transportadoras. O projeto tem potencial para ser replicado em todo o Brasil. A Necta Gás Natural atua em uma região estratégica que abrange 375 municípios no Estado de São Paulo, com proximidade a cinco distribuidoras de gás natural em outros três Estados (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná). “Temos um modelo completo de negócio para oferecer aos clientes nesta sinergia com a Necta, que está gerando e gerará muitos frutos. Estamos avançando para um passo muito concreto e fundamental para o futuro do modal a gás no transporte de cargas por caminhões. É uma estrutura pronta para reduzir emissões e tornar as frotas mais sustentáveis. Começamos as vendas de caminhões movidos a gás natural comprimido e/ou biometano em 2019 e até agora já superamos as 1.400 unidades negociadas. Acreditamos que o caminhão a gás seja o ideal nas rotas de 200 a 600 quilômetros”, explica Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil. Os caminhões semipesados e pesados da Scania movidos a gás (natural comprimido e/ou biometano) são oferecidos com motorizações de 280, 340, 420 e 460 cavalos.

Caminhão Mercedes-Benz Actros “Estrela Delas” (Divulgação)

O caminhão extrapesado Mercedes-Benz “Estrela Delas”, uma das atrações da marca na Fenatran 2024, realizada em novembro, conquistou clientes já no próprio evento. A Ever Express, a APK Transporte e Logística e a GAB Transportes foram os primeiros a adquirir o mais novo integrante da linha Actros Evolution. Disponível para toda a família de extrapesados Actros Evolution, o cavalo-mecânico recebe itens exclusivos de design e configuração inspirados no “Estrela Delas”. A iniciativa faz parte do movimento “A Voz Delas”, criado pela Mercedes-Benz para conscientizar a sociedade sobre a importância da participação das mulheres no transporte. Novos itens foram adicionados para os caminhões Actros Evolution, exclusivos do modelo “Estrela Delas”. Entre as novidades disponíveis ao mercado incluem-se vaso sanitário na cabine, um diferencial do produto, com sistema que não permite retorno de cheiro para o veículo, ducha higiênica com bico antirrespingo, espelho atrás do banco do passageiro feito de material resistente para garantir segurança, gaveta adicional localizada próxima ao espelho e TV da Alliance Truck Parts, além de saias laterais. Todos os caminhões Actros Evolution já oferecem, como opcional, a geladeira.

Nos pontos das Alterosas

Ônibus Volkswagen Volksbus 22.260 S (Divulgação)

Na última semana, a Volkswagen Caminhões e Ônibus entregou o primeiro lote com 50 ônibus de um volume total de 180 unidades que contribuirão para a renovação da frota de transporte de passageiros no Sistema Metropolitano de Belo Horizonte. Os modelos complementarão os mais de 500 novos Volksbus que já rodam na capital mineira e cidades adjacentes. O lote entregue inclui unidades do Volksbus 15.210, do Volksbus 17.230 e do Volksbus 17.260 S, além do recém-lançado ônibus Volksbus 22.260 S – modelo que tem a maior capacidade técnica do segmento urbano no mercado brasileiro, para receber carrocerias de até 15 metros e podendo transportar até 115 passageiros. Todos os veículos estão adaptados para as características geográficas da região e as particularidades da operação. A aquisição dos 180 novos ônibus foi feita por várias empresas da região, e cada unidade rodará entre 5 e 6 mil quilômetros por mês, movimentando uma ampla demanda de passageiros diariamente.

Coletivos no Paraná

Ônibus Caio Millennium Articulado (Divulgação)

A Transporte Coletivo Glória, do Grupo Gulin, que atua na Região Metropolitana de Curitiba (PR), adquiriu 40 modelos de ônibus urbanos Caio, sendo 24 Millennium (“ligeirinhos”), seis Millennium Articulados (expressos) e dez Millennium Articulados (intercambiáveis), para renovar a frota da operadora. Os dez Millennium Articulados (intercambiáveis) foram encarroçados sobre chassi Mercedes-Benz O-500 MA, piso alto, com 18,70 metros de comprimento, câmbio automático, motorização traseira e tecnologia Euro 6, adotada no Brasil para redução na emissão de poluentes. Quatro dessas unidades têm capacidade total para até 130 passageiros, sendo 30 sentados e cem em pé, e contam com sete portas fole: quatro do lado direito (dianteira, traseira e duas centrais) e três centrais do lado esquerdo, todas com acionamento eletropneumático e válvulas de emergência. As seis unidades restantes têm lotação total de até 129 passageiros, incluindo 39 sentados e 90 em pé, e foram equipadas com quatro portas fole do lado direito (dianteira, traseira e duas centrais), todas também com acionamento eletropneumático e válvulas de emergência. Os Millennium contam com teclado multiplex, alarme de ré com atenuador noturno, tomadas USB e USB-C nas poltronas e nos balaústres, seis itinerários eletrônicos, catraca eletrônica, iluminação interna em leds no salão e na caixa de porta acima dos degraus e preparação para sistema de monitoramento e microcâmeras.