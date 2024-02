Desapego Solidário e Sustentável

Já pensaram naquelas roupas que estão lá no fundo do armário, esperando por uma segunda chance? Aquela camisa que você não veste há tempos ou a calça que já foi sua favorita, mas não tem mais o mesmo brilho. Que tal dar uma nova vida a elas e, ao mesmo tempo, fazer o bem? Além de Solidário, a doação é um ato sustentável, pois suas peças serão aproveitadas por outras pessoas, evitando o descarte desnecessário no meio ambiente.

O Centro de Assistência Humanitária (CEAH) da Legião da Boa Vontade (LBV) na capital paulista está solicitando doações de roupas e calçados masculinos novos e usados, porém limpos e em bom estado para uso e também sacolas diversas de todos os tamanhos.

As doações serão utilizadas no programa Plantão Humanitário que ocorre todas às sextas-feiras, das 9 às 17 horas.

O que doar: calças, camisas, sapatos, tênis, agasalhos, meias, gorros, luvas, peças íntimas (somente novas) e sacolas.

Onde levar a doação: Avenida Rudge, 898, Bom Retiro — São Paulo/SP.

Informações: (11) 3225-5535 | Pix solidário: pix@lbv.org.br