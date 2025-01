Desaparecimento de Maria Gladys gera pânico, mas atriz é encontrada a salvo

A atriz brasileira Maria Gladys, de 85 anos, gerou preocupação entre seus familiares na virada do ano ao não ser encontrada em seu apartamento no Rio de Janeiro. Sua filha, Maria Thereza Mello Maron, recorreu às redes sociais para informar sobre o desaparecimento da mãe, mas a situação foi rapidamente resolvida.

Na manhã do dia 1º de janeiro, Maria Thereza fez uma postagem alarmante no Facebook, relatando que sua mãe estava desaparecida desde às 5 horas da manhã. Ela mencionou que a polícia recomendou aguardar 24 horas antes de tomar quaisquer medidas adicionais. “Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem às 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!”, escreveu a filha, expressando sua angústia.

Contudo, cerca de duas horas depois, a filha atualizou seus seguidores informando que havia encontrado a atriz. “Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto; é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico”, esclareceu Maria Thereza.

A conexão familiar entre Maria Gladys e Mia Goth remonta à época em que a atriz brasileira esteve exilada no Reino Unido durante o regime militar no Brasil. A história é marcada por um romance que resultou em uma gravidez inesperada. A identidade do pai foi revelada somente após o retorno de Gladys ao Brasil, quando um amigo notou a semelhança entre Raquel Goth, filha da atriz, e o filho do antigo namorado de Maria Gladys. Após a realização de testes de DNA, o parentesco foi confirmado.

Durante as festividades de Réveillon na cidade maravilhosa, Maria Gladys foi vista interagindo com fãs e foi fotografada em várias ocasiões. Uma usuária da plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) compartilhou imagens ao lado da atriz, fazendo referência ao seu famoso parentesco: “eu e a avó da atriz americana Mia Goth”.