“Desamada” leva poesia e multilinguagens ao Sesc Belenzinho

O espetáculo Desamada, Uma Dramaturgia Poética da escritora Midria, faz três apresentações no Sesc Belenzinho nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 17h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 15 (Credencial Sesc).

Não há limite para arte e menos ainda para as artistas. Midria é uma artista que gosta de levar sua palavra a experimentar diversas roupagens. Seu primeiro livro infantil ilustrado e um Espetáculo Poético que bebeu da dança, do teatro, da música e convidou o público para uma imersão na poesia de Midria, que só as folhas do seu livro não poderia proporcionar. Com Desamada: um corpo à espera do amor, sua última obra, não poderia ser diferente.

Midria é mais que só poeta e suas palavras caminham com mais linguagens artísticas que só a poesia. Assim, vem ao mundo Desamada: Uma Dramaturgia Poética.

SINOPSE

Desamada: Uma Dramaturgia Poética é um experimento cênico, que assim como o livro, é dividido em atos, pretende falar de amor, solidão e a poesia que os habita – com humor, e uma certa fluidez entre a densidade e a leveza, que só alguém como Midria, mas que não deixa de convidar o público a dividir o palco e os sentimentos – ora tensos, corriqueiros, divertidos ou extremamente dolorosos. Esse espetáculo é uma visita ao mais íntimo de autore, bem como ao de quem assiste.

Convidamos a todos para imergir na poesia de Midria e nas águas de Desamadas: Uma Dramaturgia Poética.

O LIVRO

Desamada: um corpo à espera do amor é leitura indicada para qualquer pessoa que já viveu o contrário do amor, isto é, o desamor. A solidão física, corpórea, da falta do toque, da ausência de companhia, seja para dormir de conchinha ou para estar em situações que exigem acompanhantes. “Quem vai me acompanhar na endoscopia?”, interroga Midria em algum momento do livro.

Tudo isso dói. O corpo sente. O curioso é que, no lugar de tristeza, ao ler o livro sentimos desejo latente a cada página, uma pulsação de vida. É a partir dessa ausência que palpita por preenchimento que Midria, poeta, slammer e cientista social, elabora sua obra mais madura.

“Eu sou uma mulher preta, amei e me senti amada pela poeta desamarrada que tamborila desamada. O livro me fez feliz”, escreve Eliane Marques na orelha, como um aviso à leitora e ao leitor da proeza que Midria consegue fazer em sua estreia na editora Rosa dos Tempos: expurgar a solidão de maneira leve, carregada da mais pura honestidade.

MIDRIA

Midria é poete, slammer, cientista social e atualmente mestrande em Antropologia pela FFLCH-USP. Filhe dos movimentos de saraus e slams das periferias paulistanas, desde a adolescência encontrou na palavra um espaço seguro para habitar. Em 2018 viralizou com sua poesia “A Menina que Nasceu sem Cor” recitada no programa Manos e Minas da TV Cultura, atingindo milhões de pessoas nas redes. Em 2020 lançou seus primeiros livros, A Menina que Nasceu sem Cor com poesias de seus anos iniciais de participação nos slams e uma adaptação infantil de mesmo nome. Em 2021 integrou a coletânea de contos Carolinas organizada pela FLUP. Em 2022 lançou seu terceiro livro Cartas de amor para mulheres negras durante a FLIP, sendo um dos destaques da programação principal da edição. Foi capa da revista Glamour em março de 2023 e destaque como influência da geração Z em matéria da Revista Vogue em abril do mesmo ano. Publicou seu quarto livro Desamada – Um corpo à espera do amor no mesmo ano pela Rosa dos Tempos, selo do Grupo Editorial Record. Circula um espetáculo poético multilinguagens.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Midria

Participações Especiais: Talita Aia, Florency Fregone e Mai Guimarães

Dramaturgia: Midria

Direção: Nicoly Soares

Dramaturgistas: Luiza Romão e Luz Ribeiro

Direção de Corpo: Maytê Amarante

Projeção: Vic Sales

Direção Musical: Mai Guimarães

Fotografia: Milena Nascimento

Iluminação: Zerlô

Produção Executiva/ Artística: Nicoly Soares

Serviço

Espetáculo: Desamada: Uma Dramaturgia Poética

Dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro.

Sexta e sábado, às 20h. Domingo, às 17h.

Ingressos: R$ 50,00 (inteira); R$ 25,00 (meia-entrada); R$ 15,00 (Credencial Plena).

Vendas no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Local: Sala de Espetáculos II (80 lugares). Duração: 60 min. Classificação: A partir de 14 anos.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)