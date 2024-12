Desafios e conquistas no governo Lula em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viveu um ano repleto de acontecimentos marcantes durante o segundo ano de seu terceiro mandato.

Lula, que completou 79 anos, celebrou resultados positivos em termos de crescimento econômico e redução do desemprego, ao mesmo tempo em que manifestou insatisfação com o mercado financeiro, especialmente devido às altas do dólar e da taxa de juros. O chefe do Executivo foi anfitrião da cúpula do G20 e conseguiu aprovar no Congresso um projeto crucial para a regulamentação da reforma tributária.

O ano também foi marcado por desastres naturais, como cheias devastadoras no Rio Grande do Sul e queimadas em diversas regiões do Brasil, incluindo o Pantanal e a Amazônia. Além disso, Lula enfrentou uma crise de assédio que resultou na demissão de um ministro e se viu envolvido em tensões internacionais. Um incidente significativo ocorreu no Palácio da Alvorada, seguido por uma cirurgia para drenar um hematoma craniano.

Com a chegada de 2025, o presidente traçou como prioridade a melhora de sua popularidade. Pesquisas realizadas pelo Datafolha e pela Quaest revelam que aproximadamente um terço da população considera positiva a gestão atual (35% e 33%), enquanto as avaliações negativas se mantêm em níveis semelhantes (34% e 31%).

Os altos e baixos enfrentados por Lula em 2024 terão reflexos nos desafios previstos para 2025, entre eles:

Reforma tributária e emendas parlamentares

Pacote fiscal e valorização do dólar

Crescimento do PIB com redução do desemprego

Iniciativas na segurança pública

Desastres climáticos: cheias e queimadas

Demissões nas pastas dos Direitos Humanos e na Petrobras

Eleições municipais

Tensões diplomáticas com Maduro e interações com Milei e Trump

Atuação no G20 e polêmicas sobre Gaza e Ucrânia

Problemas de saúde: queda, cirurgia craniana e incidente aéreo

Reforma Tributária e Emendas Parlamentares

A regulamentação da reforma tributária aguarda a sanção presidencial. Em dezembro, o governo aprovou um projeto fundamental para essa mudança fiscal, que Lula descreveu como “marco histórico”. O presidente destacou a necessidade de medidas adicionais para equilibrar as finanças públicas caso sejam requeridas.

Para garantir a aprovação dos projetos na reta final do ano, Lula trabalhou intensamente com líderes partidários e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

A liberação das emendas parlamentares foi crucial para destravar as votações, especialmente após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu novas regras sobre a alocação desses recursos.

Pacote Fiscal e Dólar em Alta

O dólar encerrou 2024 com uma alta acumulada de 27%, enquanto o Ibovespa caiu 10%. A relação entre Lula e o mercado financeiro se manteve tensa durante todo o ano. A Selic também se manteve elevada devido ao controle inflacionário.

O pacote fiscal apresentado ao Congresso visa assegurar a sustentabilidade das despesas governamentais. No entanto, o anúncio de isenção de Imposto de Renda para rendimentos até R$ 5 mil não agradou aos investidores.

Crescimento Econômico: PIB em Alta, Desemprego em Baixa

No campo econômico, Lula anunciou uma previsão otimista para o PIB de 2024, esperando crescimento de 3,5%. O IBGE também reportou reduções significativas nos índices de pobreza.

Pé-de-Meia e Segurança Pública

A criação do programa Pé-de-Meia foi um marco importante ao oferecer auxílio a estudantes de baixa renda. Além disso, houve discussões sobre a segurança pública visando aumentar a participação federal nas ações nesta área.

Desastres Naturais: Cheias e Queimadas

Lula teve que gerenciar crises climáticas extremas em 2024. As cheias no Rio Grande do Sul foram as mais severas já registradas no estado, levando à criação de um auxílio emergencial. Por outro lado, queimadas devastaram outras regiões do país.

Demissões nas Pastas Cruciais

A demissão do ministro dos Direitos Humanos foi um ponto crítico após acusações de assédio sexual. Da mesma forma, mudanças na presidência da Petrobras foram necessárias após desentendimentos internos.

Eleições Municipais: Desempenho do PT

No cenário eleitoral municipal, o PT obteve vitórias significativas mas não suficientes para superar outros partidos. O apoio de Lula em São Paulo não foi suficiente para garantir a vitória de seu candidato.

Tensões Diplomáticas: Maduro e Relações Internacionais

A relação com Nicolás Maduro deteriorou-se após divergências políticas. Já a interação com os novos líderes argentinos e americanos foi marcada por frieza.

G20: Políticas Externas Controversas

A cúpula do G20 destacou-se como um evento chave na política externa brasileira sob Lula. Entretanto, suas declarações sobre conflitos internacionais provocaram reações adversas tanto internas quanto externas.

Problemas de Saúde: Queda e Cirurgia Emergencial

Lula enfrentou desafios pessoais significativos relacionados à saúde após um acidente doméstico que exigiu intervenção médica. Isso impactou sua agenda pública no final do ano.