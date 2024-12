Desafios da Expansão 5G no Brasil

Dados recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que, dos 5.570 municípios no Brasil, apenas 1.022 contam com antenas capazes de operar a tecnologia 5G. Contudo, a presença dessas antenas não assegura seu funcionamento ativo. As operadoras têm até o ano de 2029 para expandir essa tecnologia a todo o território nacional.

De acordo com a Anatel, a faixa de frequência principal para o 5G já está liberada para uso em todo o Brasil, mas atualmente somente 18% das cidades possuem antenas compatíveis. Apesar disso, todas as cidades brasileiras estão aptas a receber a tecnologia conhecida como “5G standalone” ou “5G puro”, que proporciona os benefícios mais significativos desta geração de internet móvel.

Até dezembro de 2024, existiam 33.345 estações rádio-base (ERBs) licenciadas por seis operadoras que venceram o leilão para exploração da quinta geração de internet móvel. No entanto, possuir uma licença não garante que essas antenas estejam em operação. A Anatel explicou que o licenciamento pressupõe operação plena, embora a Conexis, representante das operadoras, destaque que antenas podem ser licenciadas antes de entrarem em funcionamento e que interrupções podem ocorrer devido a falhas técnicas ou vandalismo.

O “5G puro” representa a versão mais sofisticada da internet móvel e começou a ser implementado após fases iniciais que ainda utilizavam infraestrutura do 4G. Funcionando na frequência de 3,5 GHz — anteriormente utilizada para sinal de TV parabólica — sua liberação envolveu um processo financiado pelas operadoras Claro, TIM e Vivo.

Entre os principais benefícios do padrão standalone estão a redução da latência e o aumento da capacidade de conexão simultânea de dispositivos. Essas características não apenas melhoram experiências como videochamadas e jogos online, mas também prometem impulsionar inovações em diversos setores, incluindo indústria, comércio, agricultura e saúde.

Essa evolução tecnológica sinaliza um futuro promissor para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, enquanto o país avança rumo à completa implementação do 5G nos próximos anos.