Desafio da Árvore de Natal 2023

O “Desafio da Árvore de Natal”, promovido pelo programa Tampinha Legal, tem o objetivo de movimentar as entidades assistenciais participantes com a confecção de uma árvore de Natal feita apenas com tampas plásticas. Para participar do desafio, basta fotografar a árvore pronta, postar nas redes sociais da entidade assistencial no dia 1 de dezembro e a foto que receber mais curtidas até o dia 8 de dezembro, será a vencedora e ganhará um presente especial do programa. Todas as regras estão detalhadas nas mídias sociais do Tampinha Legal.

De acordo com a Gerente do Instituto SustenPlást, Simara Souza, o intuito do desafio, além de promover um momento de interação com as entidades assistenciais, também é demonstrar as infinitas possibilidades dos materiais plásticos. “Sabemos que os resíduos plásticos, que são 100% recicláveis, se transformam em recurso financeiro para inúmeras pessoas. Este é o nosso discurso diário, porém, através deste desafio, conseguimos mostrar, na prática e de forma lúdica, que ele também pode se transformar em instrumentos artísticos, como uma árvore de Natal. Que além de linda, também é gratuita e carrega a informação mais importante, que é aquela capaz de modificar o comportamento da sociedade”, destacou.

O Tampinha Legal atende aos quesitos de ESG, Logística Reversa e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Com os recursos obtidos através do programa, as entidades assistenciais podem adquirir medicamentos, alimentos, equipamentos, ração animal e/ou materiais escolares, bem como custear tratamentos e exames de saúde humana e animal, melhorias em suas sedes, entre outras ações.

Atualmente, o programa conta com mais de 600 entidades assistenciais e 3.165 pontos de coleta distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Durante os sete anos em que o Tampinha Legal atua no país, o programa já destinou mais de R$3,3 bilhões de reais entregues integralmente para as entidades assistenciais participantes.