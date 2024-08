Desafeto de Simone Biles relata ameaças de morte após briga com ginasta

Após criticar a delegação americana da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris e desenrolar uma briga pública com Simone Biles, a ginasta MyKayla Skinner, 27, recorreu às redes sociais para dizer que tem recebido ameaças de morte por parte dos fãs da campeã olímpica por equipes.

Em vídeo publicado no Instagram, MyKayla pede que seguidores de Biles parem de enviar mensagens negativas e ofensivas a ela, e reforça que não teve a intenção de desmerecer ninguém quando disse que o time de 2024 não teria “ética de trabalho”.

MyKayla competiu pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, mas ficou de fora das classificações para Paris, já que deu à luz seu primeiro filho.

“Simone, estou pedindo a você direta e publicamente para, por favor, dar um fim a isso. Peça aos seus seguidores para pararem, você tem sido uma defensora incrível da conscientização sobre saúde mental, e muitas pessoas precisam de sua ajuda agora”, disse ela em vídeo.

“Tenho recebido ameaças até de morte, a mim, à minha família. Meus familiares e amigos não merecem passar por isso”, completou.

Antes disso, a ginasta chegou a fazer dois pedidos de desculpas públicos. Ela explicou que estava comparando a equipe olímpica de 2024 à de 2021, com a qual competiu sob a orientação da treinadora Marta Karolyi.

As ginastas do time campeão ficaram insatisfeitas com as críticas da ex-colega e mandaram indiretas logo após conquistarem o título. Simone Biles publicou um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram com a legenda: “Sem talento, preguiçosas e campeãs olímpicas”.

Jordan Chiles, também da seleção, publicou uma foto mostrando que Biles havia sido bloqueada por MyKayla no Instagram. A ginasta ironizou o ocorrido em seu perfil no X (antigo Twitter): “Ops, fui bloqueada”.