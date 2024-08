‘Desafeto’ de Messi agrada Ramón e chega com status de titular no Corinthians

José Martínez chega ao Corinthians com aval do técnico Ramón Díaz e status de novo titular.

O treinador argentino entende que o meio-campista tem o que o Corinthians precisa: capacidade de marcar e sair jogando bem.

Martínez é um legítimo primeiro volante: joga à frente da defesa e tem muito mais desarmes que gols ou assistências na carreira.

O Corinthians priorizava Cuellar, mas entende que fez um bom negócio pelo jogador ex-Philadelphia Union, dos Estados Unidos: R$ 11 milhões para um contrato de três anos.

Ele era titular absoluto na equipe dos Estados Unidos e não tem histórico recente de lesões. A expectativa é que chegue, pegue a camisa jogar.

Aos 30 anos, ele começou no Deportivo JBL e foi do Zulia antes de deixar a Venezuela a caminho dos Estados Unidos. Ele estava no Philadelphia Union desde 2020 e também joga pela seleção venezuelana.

O volante é destro, tem oito gols em toda a carreira e jogou pela última vez na última terça-feira (13). Ele está com ritmo de jogo e sem qualquer limitação física.

‘DESAFETO’ DE MESSI

José Martínez se desentendeu com Messi há um ano, em jogo entre Philadelphia Union e Inter Miami. O argentino foi tirar satisfação após o venezuelano chutar um adversário caído no chão.

Martínez também teve rápida discussão com Pulgar, durante amistoso com o Flamengo no início do ano. Seu estilo agressivo de marcar gera desconforto nos rivais.

PODE VIR OUTRO VOLANTE?

O Corinthians não descarta a chegada de outro meio-campista defensivo após José Martínez. Alex Santana teve séria lesão muscular e só volta no fim do ano. Raniele teve problema menos complexo, mas será desfalque nos próximos jogos.

As opções restantes são Ryan e Charles. O técnico Ramón Díaz vê Breno Bidon como meia. Maycon também está no departamento médico.