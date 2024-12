Desabastecimento de vacinas atinge 65,8% dos municípios brasileiros

Um recente levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) revelou que 65,8% dos municípios brasileiros enfrentam problemas de desabastecimento de vacinas. A pesquisa, realizada entre 29 de novembro e 12 de dezembro, incluiu 2.895 cidades e destacou a vacina contra a varicela (catapora) como a mais afetada, com falta em 52,4% dos municípios, apresentando um desabastecimento superior a 90 dias. Além disso, a vacina contra a Covid para adultos é indisponível em 25,4% das cidades, com uma média de 45 dias sem reposição. O aumento de 60% nos casos de Covid na primeira semana de dezembro traz à tona a urgência da situação.

Paulo Ziulkoski, presidente da CNM, aponta que o desabastecimento é reflexo da irregularidade nos estoques garantidos pela União. Ele alerta para o risco de que a combinação da falta de vacinas e uma percepção de “relaxamento” da população em relação à vacinação possam agravar ainda mais os índices de doenças. Por outro lado, Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, afirma que não há um problema generalizado no abastecimento, exceto para a vacina contra varicela devido a dificuldades de produção por parte do fornecedor. Ele garante que há estoques disponíveis para a vacina da Covid e que o ministério tem buscado regularizar ou fornecer.

A escassez não se limita apenas à varicela e Covid; Outros imunizantes, como a vacina DTP e a meningocócica C, também estão em falta em diversas regiões. Santa Catarina é o estado mais afetado, com 87% dos municípios enfrentando desabastecimento. É fundamental que as autoridades se mobilizem para garantir a continuidade das campanhas de vacinação e evitar surtos epidemiológicos que possam comprometer a saúde pública. A situação exige um monitoramento constante e ações efetivas para restaurar os estoques e garantir que toda a população tenha acesso às vacinas permitidas.