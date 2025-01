Desabamento de residência pelas chuvas em SP deixa seis feridos

Um incidente trágico ocorreu neste sábado (25) no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, onde o desabamento de uma residência resultou em ferimentos em seis pessoas.

Detalhes do Acidente

As vítimas apresentaram ferimentos leves e foram prontamente atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O imóvel desmoronado estava localizado na Rua Ary Cordovil e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, sua estrutura era considerada precária.

A instabilidade climática que afetou a região durante a tarde de sábado foi apontada como um dos fatores que contribuíram para o colapso da edificação. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo declarou estado de atenção para alagamentos na zona leste às 17h51, em decorrência das chuvas intensas.

A Defesa Civil municipal realizou uma vistoria no local e decidiu pela interdição da área afetada. Conforme a Defesa Civil estadual, as vítimas do desabamento foram encaminhadas para residências de familiares e receberam apoio da assistência social oferecida pela prefeitura.

Desde a tarde de sexta-feira (24), a cidade enfrenta fortes temporais que causaram sérios transtornos, incluindo alagamentos em diversas vias, mais de 120 mil imóveis sem energia elétrica e inundações até mesmo na estação de metrô do Jardim São Paulo-Ayrton Senna.

Previsão Meteorológica Indica Mais Chuvas

A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a expectativa de chuvas com intensidade moderada a forte entre domingo e terça-feira (28). A previsão indica a aproximação de uma frente fria que poderá trazer chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado. As áreas mais afetadas devem incluir a capital paulista, sua região metropolitana, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e outras localidades como Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.

Em resposta à previsão climática, a Defesa Civil está estabelecendo um gabinete de crise presencial no CGE. Neste espaço, serão coordenadas ações emergenciais relacionadas aos eventos meteorológicos. Representantes das concessionárias de serviços essenciais também estarão presentes para oferecer suporte em situações críticas.

Orientações à População

A Defesa Civil recomenda que a população tome precauções durante este período crítico: evitar áreas propensas a alagamentos, não atravessar ruas inundadas mesmo com veículos, observar sinais que indiquem risco de deslizamentos — como inclinação de postes ou rachaduras — e manter distância de árvores e estruturas frágeis durante ventos fortes. Além disso, é aconselhável desconectar aparelhos eletrônicos durante tempestades com raios.