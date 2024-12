Desabamento da Ponte JK: Tragédia deixa 4 mortos e 12 desaparecidos

Na sequência do trágico desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta Estreito, no Maranhão, a Aguiarnópolis, no Tocantins, as autoridades confirmaram a morte de três pessoas, elevando o total de vítimas fatais para quatro. O incidente ocorreu no último domingo (22), na BR 226, quando dez veículos despencaram no Rio Tocantins.

As vítimas identificadas incluem Lorrayne de Jesus, de 11 anos; Kécio Santos Lopes, de 42 anos, que era motorista de um dos caminhões envolvidos; e uma mulher de 45 anos, cujos dados ainda não foram divulgados. A quarta vítima é uma jovem de 25 anos, moradora de Aguiarnópolis, cuja identidade foi revelada no dia do acidente. Um único sobrevivente, um homem de 36 anos, foi resgatado por populares e levado ao hospital em Estreito com uma fratura na perna.

As operações de busca prosseguem nesta terça-feira (24) com o uso de botes, na tentativa de localizar doze pessoas ainda desaparecidas. No entanto, os mergulhos não foram autorizados devido a preocupações com a segurança da água. O acidente resultou na queda de carregamentos químicos no rio; dois tanques contendo ácido sulfúrico já foram encontrados sem vazamentos reportados, mas a situação em relação à carga de pesticidas permanece incerta. Técnicos ambientais estão realizando coletas de água para análises detalhadas.

Além das tragédias pessoais enfrentadas pelas famílias afetadas, o colapso da ponte gerou significativos impactos logísticos e sociais nas comunidades vizinhas. Em resposta à situação crítica, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão suspendeu temporariamente o sistema de captação superficial do Rio Tocantins. Embora as áreas abastecidas por poços estejam seguras, o Procon do Maranhão já recebeu diversas reclamações sobre aumentos abusivos nos preços da água potável em várias cidades.

A Secretaria da Fazenda do Tocantins foi forçada a reestruturar os processos relacionados ao controle da entrada e saída de mercadorias. Antes centralizados no Posto Fiscal em Aguiarnópolis — que movimenta aproximadamente 2.100 veículos diariamente nesta época do ano — agora foram redistribuídos para os Postos Fiscais das cidades de Bela Vista, Xambioá e Filadélfia.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) instaurou uma sindicância para investigar as causas do desabamento da ponte e determinar as responsabilidades relacionadas ao acidente. As investigações devem se estender por um período de 120 dias. Além disso, está prevista para esta terça-feira a publicação de um decreto que declarará estado de emergência e alocará mais de R$100 milhões para a construção de uma nova ponte.