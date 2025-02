DeRose ArtCompany apresenta espetáculo de dança em São Bernardo em fevereiro

O grupo de dança DeRose ArtCompany chega a São Bernardo do Campo, no dia 15 de fevereiro, às 19h, no Teatro Elis Regina.

Em turnê pelo interior paulista, o espetáculo de dança apresenta uma nova linguagem coreográfica, combinando destreza física e exposição técnica.

O público terá a oportunidade de assistir às obras Shakti e Déjà Vu, que fazem parte do repertório da companhia e oferecem uma experiência única por meio de esculturas vivas em movimento, utilizando música, poesia corporal, luzes e projeções.