Dermatologista ensina cuidados essenciais com a pele que nunca saem de moda

Quem não gosta de uma novidade, né? De cuidados naturais à tratamentos invasivos, não há quem resista a uma nova técnica para ter aquela pele de pêssego que todos almejam, afinal, os padrões de beleza mudaram e a pele dos sonhos são iguais às dos filtros disponíveis na rede social.

Há quem defenda aquele básico que sempre funciona e exige disciplina para obter resultados. A médica dermatologista Paula Sian, defende o bom cuidado da pele por meio da rotina de tratamento diário. “Hoje em dia somos bombardeados com dicas de como cuidar da pele e da beleza através das mídias sociais. Mas será que as propagandas são a melhor fonte de como nos cuidar?” – questiona Paula.

De acordo com a dermatologista, não há problema em experimentar novas técnicas, desde que de forma consciente, pois erros podem ser fatais. Porém, nada é milagroso e para ter uma pele viçosa o segredo está na constância e disciplina com cuidados básicos. Por essa razão, Dra. Paula separou dicas valiosas para a maior parte das peles.

Lavar o rosto com água fria

A água quente resseca a pele. Para quem tem pele sensível, pode irritar, coçar, ficar vermelho, deixar uma sensação de ardência desconfortável, para quem tem pele oleosa, até retira a oleosidade num primeiro momento, mas como ressecam mais rápido, estimula a pele a produzir mais oleosidade. Ou seja, o tiro sai pela culatra, pois a pele pode ficar mais oleosa a longo prazo. A prática da lavagem com água fria reequilibra os níveis de oleosidade da pele;

Usar sabonete específico para cada área do corpo

Os sabonetes corporais tendem a ser mais adstringentes, ou seja, desengorduram mais. São mais propícios para áreas de odor e oleosidade: axilas, genital, anal, pés, etc. Opte por sabonetes específicos para a face ou syndets, que são géis de limpeza sintéticos que limpam sem ressecar;

Usar hidratante corporal diariamente

O hidratante é uma ferramenta poderosa para proteger a pele, recuperar a camada de proteção e também tem efeito antienvelhecimento, pois recupera a hidratação da derme, onde se encontra a maior parte das fibras colágenas na pele. Ou seja, pele ressecadas podem ser mais flácidas e enrugadas;

Usar protetor solar diariamente

O protetor solar previne os efeitos inflamatórios da radiação solar, ou seja, tem efeito preventivo na oxidação da pele e por isso, é um potente anti-idade permitido para qualquer fase. Além disso, existem protetores solares com outras boas substâncias associadas: hidratante, vitaminas, antioxidantes.

Vitamina c

A vitamina c tem alto poder antioxidante, especialmente se usado pela manhã, pois evita parte da oxidação da pele com radiação ultravioleta. Além disso, em altas concentrações, inibe produção de pigmento na pele, o que pode ser usado como associação para tratamentos clareadores; pode ser aplicada em cremes e séruns ou uso oral;

Alimentação equilibrada

Um prato colorido, com muitas verduras e legumes traz benefícios além do emagrecimento. Cada mineral e vitamina ajuda no efeito antienvelhecimento da pele. Quanto mais intensa for a cor, mais vitaminas e minerais estão presentes;

Umectantes potentes

Para peles sensíveis e ressecadas, aplicar um umectante após os cremes da noite pode ajudar na penetração dos cremes e manter umidade da pele por mais tempo. Um bom exemplo seria um creme ou pomada com dexpantenol ou glicerina.

Um cuidado extra é se atentar para a pele de adolescentes e crianças, pois ainda não tem barreira cutânea totalmente desenvolvida e podem apresentar alergias e irritações ao usarem cremes de adultos.

Apesar dessas recomendações já serem bem estabelecidas dentro da dermatologia, sempre é indicado consultar um médico dermatologista, já que cada organismo reage de maneira diferente. Além disso, todas as dicas são acessíveis para qualquer pessoa e garantem resultados mais eficientes do que muitos tratamentos da moda.

Dra. Paula Sian (Dermatologista)

Dermatologista desde 2007, Paula Sian Lopes é formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), onde também fez residência em Clínica Médica e Dermatologia. Especializou-se em Farmacodermia e Dermatoses Imunoambientais na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e em Medicina Chinesa e Acupuntura na Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA).

Desde 2011, Paula atende em seu consultório próprio com o viés em Dermatologia clínica, estética e cirúrgica, tanto para adultos como crianças. Além disso, a especialista realizou serviços voluntários no ambulatório de alergias da UNIFESP, de 2013 a 2017.

A médica também é escritora e acaba de lançar o “Um burnout para chamar de seu”, um livro que relata, pelo ponto de vista do paciente como é conviver com o burnout.

CRM: 111963-SP RQE Nº: 38348

https://www.instagram.com/pelecomalma