DER: Rodovia Deputado Victor Maida será interditada

O DER informa que, nesta quinta-feira (18), a partir de 17h, será interditado o tráfego na altura do km 15 da Rodovia Deputado Victor Maida (SP 331), em Araraquara, no trecho onde está localizada uma ponte sobre o rio Itaquere. Por segurança, a interdição foi antecipada devido ao aviso de condições climáticas adversas nos próximos dias, segundo alerta da Defesa Civil. Após inspeção técnica do Departamento, foi verificada a necessidade de reforçar a fundação da ponte.

Além do reforço, o DER finaliza o projeto de engenharia para recuperação definitiva da estrutura. A interdição está prevista para durar cerca de 60 dias. O local está sinalizado, com a indicação dos desvios para contornar o trecho interditado.

Rotas alternativas:



• De Araraquara para Ibitinga: desvio no km 14, acesso para o município de Gavião Peixoto, pela Vicinal José Cutrale.



• De Ibitinga para Araraquara: desvio no km 27, acesso para o município de Nova Europa, pela Vicinal Vereador Ovídio Bergamin (SPA 027/331).