DER realiza Operação Inverno nos fins de semana de julho

Até 31 de julho, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza a Operação Inverno 2024. Com previsão de mais de 262 mil veículos circulando nos finais de semana, especialmente, com destino ao Festival de Inverno de Campos do Jordão, as operações de tráfego do departamento serão intensificadas para garantir uma viagem mais segura e tranquila.

Os usuários poderão contar com o apoio de 129 veículos, 122 guinchos leves, 77 caminhonetes de inspeção, quatro motocicletas, sete utilitários e 17 guinchos pesados, comandados pelas equipes do DER, que envolverão um total de 1.696 colaboradores.

A ação especial conta com reforço de monitoramento 24 horas ao dia, por meio da atuação das equipes das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), nas rodovias Pedro Asteroni Mariaglini (SP 008), Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046), Monteiro Lobato (SP 050), Alkindar Monteiro Junqueira (SP 063), Benevenuto Moretto (SP 095), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP 132) e Engenheiro Geraldo Mantovani (SP 360), vias que dão acesso às cidades serranas e do chamado Circuito das Águas.

Além do reforço operacional, o DER terá à disposição as informações coletadas por 136 equipamentos contadores de veículos, oito painéis de mensagens, mais de 60 câmeras e três drones. A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo também irá dispor de 415 policiais, 115 viaturas, 12 bases operacionais, 22 radares e 94 etilômetros, nas principais rodovias administradas pelo DER.

O objetivo da operação é prestar apoio e reforçar a segurança dos usuários durante as férias escolares de julho, além de organizar o fluxo de veículos em circulação, de forma que todos possam ter uma viagem tranquila e deslocamentos menos demorados.

ESTIMATIVA DE VOLUME DE TRÁFEGO NOS FINAIS DE SEMANA

Rodovia Pedro Asteroni Mariaglini (SP 008) 80.021

Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046) 25.992

Rodovia Monteiro Lobato (SP 050) SEM CONTADOR

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (SP 063) 64.891

Rodovia Benevenuto Moretto (SP 095) SEM CONTADOR

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) 64.242

Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP 132) SEM CONTADOR

Rodovia Engenheiro Geral do Mantovani (SP 360) 27.486

TOTAL 262.632

HORÁRIOS DE MENOR MOVIMENTO

Sexta 00h às 14h e 22h à 00h

Sábado 00h às 07h e 19h à 00h

Domingo 00h às 09h e 21 à 00h