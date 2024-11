DER realiza operação especial nos feriados da Proclamação da República e Consciência Negra

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realiza, de 15 a 20 de novembro, ações planejadas com objetivo de garantir maior segurança e fluidez no sistema viário no acesso ao litoral e interior paulistas.

A Operação Especial ocorre nas rodovias SP 050 (Rodovia Monteiro Lobato), SP 055 (Rodovia Manoel Hyppolito Rego), SP 123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro), SP 125 (Rodovia Oswaldo Cruz) e SP 270 (Rodovia Raposo Tavares). O DER estima que, nesse período, deverão circular mais de 759 mil veículos nessas rodovias.

A Operação Especial do DER terá participação total de 1.349 colaboradores, 77 caminhonetes de inspeção, 78 veículos de apoio, 120 guinchos leves, 17 guinchos pesados, quatro utilitários e quatro motocicletas. Estarão disponíveis aos usuários duas bases de apoio equipadas com sinal de wi-fi. Também serão utilizados um drone e dois painéis de mensagens variáveis.

O trecho norte da Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego (SP 055) contará com recurso efetivo extraordinário. Serão realizadas operações de inspeção e monitoramento, entre o km 130 e km 211, além de o acostamento ser liberado, do km 205 ao km 211, com uma travessia de pedestres no km 192,5. A continuação da SP 055 terá operações de inspeção e monitoramento, entre o km 54 e o km 120, com faixa reversível do km 92 ao km 97, acostamento liberado, do km 86 ao km 92, e base de apoio e monitoramento, instalada no km 89,6, além de travessia de pedestres nos kms 76,5 e 89,6.

A Rodovia Monteiro Lobato (SP 050) terá recurso efetivo extraordinário e operações de inspeção e monitoramento, entre o km 151,2 e km 177. A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) terá recurso efetivo extraordinário e operações de inspeção e monitoramento, entre o km 0 e o km 46. A Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) contará com recurso efetivo extraordinário e operações de inspeção e monitoramento, entre o km 4,9 e km 88, e uma base de apoio e monitoramento, instalada no km 78.