DER realiza evento para esclarecer dúvidas sobre Novo Manual de Manutenção Rodoviária

Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre alguns pontos do Novo Manual do Sistema de Manutenção Rodoviária, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realizou, nesta sexta-feira (20), reunião presencial, transmitida ao vivo pela internet, com representantes de empresas interessadas em participar da licitação em andamento para contratação de serviços de conservação rodoviária de rotina.

A reunião, realizada no auditório Mitsuro Okawa, na sede do departamento, em São Paulo, recebeu cerca de 80 participantes, além daquels que assistiram pelo canal do DER no Youtube, que registrou cerca de 400 visualizações.

Para o superintendente do DER, Sergio Codelo, o momento reforçou a intenção de oferecer a maior transparência possível à licitação. “Queremos que as empresas participem em iguais condições. Nosso objetivo é esclarecer o máximo de dúvidas porque sabemos que temos a obrigação de fazer o melhor e oferecer rodovias de qualidade ao estado de São Paulo e à população”, ressaltou Codelo.

Lançado em agosto, o Novo Manual do Sistema de Manutenção Rodoviária do DER atualizou normas e serviços que visam a melhoria contínua da infraestrutura rodoviária dos cerca de 13 mil quilômetros sob gestão do departamento. As medidas terão impacto positivo para incrementar a segurança e a eficiência do transporte rodoviário nas rodovias estaduais.

Para garantir o padrão de qualidade adequado, as empresas contratadas pelo DER serão submetidas a uma avaliação de desempenho, de modo a garantir o cumprimento das prioridades das obras e serviços, conforme as necessidades das rodovias e as especificidades de cada região do estado.

Edital

A licitação (edital 90.065/2024-CO) prevê a contratação dos serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos e vias não pavimentadas sob jurisdição do DER, divididos em 31 lotes.