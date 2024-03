DER libera tráfego na Rodovia Oswaldo Cruz após serviços de desobstrução e limpeza

Com a participação de cerca de 200 colaboradores, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, irá liberar, nesta quinta-feira (14), às 16h, o tráfego na Rodovia Oswaldo Cruz, entre o km 42 e o km 89, interditado desde 7/03, devido à queda de barreiras e árvores em decorrência dos ventos e chuvas que atingiram a região.

O trabalho foi realizado com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Defesa Civil, assim como das prefeituras locais e de cinco empresas que prestam serviços ao DER. O maior desafio foi retirar o grande volume de detritos garantindo a segurança das equipes de colaboradores envolvidos, levando em conta as condições climáticas adversas da última semana.

Foram executados serviços de remoção das barreiras, limpeza e supressão de árvores em risco; limpeza e lavagem das pistas. Um trecho de acostamento, na altura do km 87, cedeu e teve de ser refeito. Foi instalada defensa metálica em dois pontos, no km 71 e no km 82, para maior segurança aos usuários.

Durante a vistoria para liberação, foram identificados os pontos prioritários para reforçar o plano de obras e serviços a serem executados nos próximos meses. Além da manutenção contínua, o DER investiu na rodovia, entre 2023 e 2024, R$ 14,5 milhões em serviços de conservação especial, em andamento, e R$ 3 milhões para estabilização de taludes.