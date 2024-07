DER investe mais de R$ 1 bilhão em obras viárias no primeiro semestre de 2024

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), investiu mais R$ 1,1 bilhão, de janeiro a junho de 2024, com a conclusão de 53 obras em rodovias estaduais e estradas vicinais, em 68 municípios de São Paulo. As ações beneficiaram mais de 5 milhões de pessoas e geraram um total de 7.639 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Os recursos foram aplicados em recuperação funcional, pavimentação, conservação especial e modernização de vias, para garantir mais segurança e fluidez no tráfego.

No primeiro semestre do ano, o DER destinou R$ 714,7 milhões para 27 intervenções em estradas vicinais, para a revitalização de 320 quilômetros de vias por onde são transportados produtos agrícolas e mercadorias das indústrias paulistas. Também foram concluídas 26 obras de conservação especial e modernização em trechos de rodovias estaduais, que totalizam 403,8 quilômetros e investimento de R$ 452,1 milhões.

No cronograma de entregas do governo de SP, está a Estrada Vicinal Mário Alves Pereira, conhecida como Estrada do Serrote, que liga Salesópolis a Guararema, na região do Alto Tietê, modernizada com investimento de R$ 20,8 milhões. O trecho de 10,1 quilômetros, que antes era de terra, recebeu serviços de terraplenagem, implantação de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal.

Na região de Araçatuba, o DER também concluiu os serviços de pavimentação da Estrada Vicinal VPS-060, em Valparaíso, com extensão de 22,8 quilômetros, em trecho que liga o município à Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na altura do km 577.

Com investimento de R$ 72,2 milhões, as intervenções impulsionaram o crescimento da economia local, como o setor de agronegócios, com destaque para a produção da usina sucroalcooleira de Valparaíso. Outra obra importante na região é a pavimentação do contorno viário de ligação da Rodovia Washington Luís (SP 310) e a SP 595, trecho de 4,5 quilômetros, em Ilha Solteira. Ali, o investimento do DER foi de R$ 23,5 milhões.

Também na região de Campinas, o departamento investiu R$ 36,6 milhões na revitalização de trecho de 50 quilômetros da SP 225 – rodovias Deputado Cyro Albuquerque e Deputado Rogê Ferreira, entre os municípios de Pirassununga e Aguaí, que recebeu reparos no pavimento e sistema de drenagem, recapeamento e nova sinalização horizontal.

Na região de São José do Rio Preto, no município de José Bonifácio, foi feita a revitalização da Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), no trecho de 41 quilômetros (do km 220 ao 261), e mais quatros dispositivos de acessos.

Total de investimentos

Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, o Departamento já investiu R$ 5,63 bilhões em 335 obras em todo o Estado, totalizando uma extensão de cerca de 4,3 mil quilômetros rodovias estaduais e estradas municipais.

Atualmente, estão em andamento 89 intervenções em rodovias estaduais e municipais, cobrindo extensão de 1,68 mil quilômetros. O investimento total do DER é de R$ 2,83 bilhões.

Obras viárias no estado

As cidades que foram contempladas com as obras concluídas no primeiro semestre deste ano são: Ribeirão Pires, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Sebastião, Caçapava, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Canas, Bertioga, Boituva, Lagoinha, Pirassununga, Aguaí, Bananal, Piedade, Pilar do Sul, Pradópolis, Ibitinga, Borborema, Monte Alto, Ubirajara, Lucianópolis, Duartina, Barretos, Colômbia, Porto Ferreira, Nova Europa, José Bonifácio, Braúna, Clementina, Bilac, Guaíra, Cajobi, Paulo de Faria, Caiabu, Mariápolis, São José do Rio Preto, Fernando Prestes, Ariranha, Santa Adélia, Clementina, Valparaíso, Martinópolis, Pracinha, Descalvado, Itirapina, Porto Ferreira, Bady Bassitt, Cedral, Iguapé, Santa Gertrudes, Rinópolis, Parapuã, Bastos, Itapira, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Monte Castelo, São João do Pau D’Alho, General Salgado, Pompeia, Socorro, Santa Albertina, Ilha Solteira, Tarumã e Taubaté