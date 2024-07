DER disponibiliza plano para reduzir número de acidentes nas rodovias

O Plano de Segurança Viária 2024-2030 do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), está disponível para consulta e para ser baixado gratuitamente. Lançada em maio deste ano pelo Governo de SP, a publicação visa aprimorar a malha viária sob jurisdição da autarquia, com foco na redução de acidentes.

A meta do DER é reduzir, até 2030, ao menos à metade a taxa estadual de fatalidades no trânsito, por frota de veículos e por população. Também se espera, no mesmo período, diminuir em 50% as taxas de acidentes e fatalidades por exposição (por milhão de quilômetros percorridos). O Plano de Segurança Viária prevê ainda garantir que todas as rodovias novas ou reabilitadas alcancem uma classificação mínima de segurança de três estrelas ou superior, de acordo com a metodologia internacional iRAP.

“Esta abordagem abrangente visa aprimorar de forma significativa a segurança viária em São Paulo, reduzindo as fatalidades e promovendo um ambiente mais seguro para todos os usuários e a população paulista como um todo”, diz Sergio Codelo, superintendente do DER.

Ações estratégicas

Válido para os mais 13 mil quilômetros de rodovias administradas pelo Departamento, o Plano de Segurança Viária incorpora diversas estratégias e melhorias na infraestrutura.

As ações incluídas são educação no trânsito, com ênfase em iniciativas educacionais de segurança viária para promover comportamentos mais seguros entre os usuários das vias; inovação em segurança viária; implementação de tecnologias e práticas inovadoras para aprimorar as medidas de segurança.

O plano também contempla melhorias em pontos críticos, como trechos perigosos em travessias urbanas, para melhorar as condições de segurança. A equipe técnica também priorizou ações direcionadas a aumentar a segurança dos usuários vulneráveis das vias.

Abordagem de Desenvolvimento

O Plano de Segurança Viária do DER inclui um quadro estratégico para orientar esforços na redução de acidentes de trânsito em todo o estado.

Foram observados vários aspectos importantes na identificação das possíveis causas de acidentes, bem como incluídas propostas de soluções de infraestrutura, definição de áreas prioritárias de intervenção e estabelecimento de indicadores de desempenho para monitorar e avaliar o progresso.

O material de 53 páginas pode ser acessado a partir do menu “Transparência”, do portal do DER, na aba “Programas e Ações”.