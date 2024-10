Deputados federais fracassam nas urnas com 61 derrotas em 82 disputas

Dos 513 deputados federais, 82 foram candidatos nas eleições municipais deste domingo (6). Desses, 61 saíram derrotados das disputas que enfrentaram. Do total, 73 concorreram a prefeituras, dois a vice-prefeito e sete a vereador. Não houve deputado eleito em primeiro turno.

Em capitais, perderam os pleitos Amom Mandel (Cidadania), em Manaus (AM); Adriana Accorsi (PT), em Goiânia (GO); Duarte Júnior (PSB), em São Luís (MA); Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia, em Belo Horizonte (MG); Marcelo Queiroz (PP) e Tarcísio Motta (PSOL), no Rio de Janeiro (RJ); e Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT) em Campo Grande (MS); Tabata Amaral (PSB), em São Paulo (SP).

Seis foram eleitos e serão prefeitos a partir de janeiro de 2025. Proporcionalmente, Washington Quaquá (PT) recebeu a maior votação entre os deputados candidatos, com 72,5% dos votos de Maricá (RJ). As informações foram levantadas pela Câmara dos Deputados.

Outros 15 ainda seguem em campanha para o segundo turno, sendo que dois disputam a mesma prefeitura: Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT), em Natal (RN). Os deputados estão na disputa em outras seis capitais: Belém, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e São Paulo.

Os parlamentares que chegaram ao segundo turno nas capitais são André Fernandes (PL) em Fortaleza (CE), capitão Alberto Neto (PL) em Manaus (AM), delegado Éder Mauro (PL) em Belém (PA), Guilherme Boulos (Psol) em São Paulo (SP), Maria do Rosário (PT) em Porto Alegre (RS), e Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União) em Natal (RN).

No Senado, os três senadores que se candidataram a prefeito nas eleições fracassaram nas urnas, tendo ficado também próximos da lanterna na disputa.

Eduardo Girão (Novo) ficou em quinto na corrida à Prefeitura de Fortaleza, com 14.878 votos válidos. Mesmo resultado que Vanderlan Cardoso (PSD) obteve em Goiânia, que fez 45.186 votos válidos.

Carlos Viana (Podemos) foi apenas o sétimo na eleição de Belo Horizonte, com 12.712 votos válidos.