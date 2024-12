Deputados brasileiros buscam apoio nos EUA para agenda climática e COP30 em Belém

Nos últimos dias, uma comitiva de deputados brasileiros visitou Washington, nos Estados Unidos, em busca de apoio para a agenda climática rumo à COP30, que ocorrerá em Belém em 2025. A iniciativa visa enfrentar possíveis retrocessos na política ambiental sob um eventual governo de Donald Trump, que já expressou intenção de retirar os EUA do Acordo de Paris e reverter medidas de incentivo às energias renováveis.

Durante a visita, os parlamentares se reuniram com líderes democratas, incluindo o senador Bernie Sanders, discutindo a importância de o Congresso americano agir para preservar as conquistas ambientais da administração Biden. O atual presidente dos EUA lançou parcerias significativas com o Brasil, como a transição energética e políticas de estímulo às energias renováveis. Contudo, apenas uma parte do prometido aporte ao Fundo Amazônia foi liberada, restando aprovação parlamentar para completar a doação de US$ 100 milhões.

A preocupação central dos deputados é garantir apoio contínuo às iniciativas que favoreçam a sustentabilidade e reduzam o desmatamento na Amazônia. Durante a missão, também foram realizadas reuniões com instituições como o BID e o Banco Mundial para assegurar financiamentos diretos que beneficiem comunidades locais e projetos sustentáveis.

A deputada Célia Xakriabá destacou a importância de recursos para transformar resíduos sólidos em biomadeira, visando mitigar tragédias ambientais no Brasil. Já a deputada Dandara busca apoio para promover um encontro focado nas savanas durante a COP30, enfatizando a devastação do cerrado.

O fortalecimento das relações Brasil-EUA na agenda climática é crucial para o sucesso da COP30 e evitar retrocessos em políticas ambientais globais. O comprometimento contínuo das lideranças americanas pode ser decisivo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável.