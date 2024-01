Deputado Estadual Felipe Franco entra para o time de sócios do Camarote Aquarela

Assim como acontece nas ruas, o carnaval paulistano no sambódromo também tem crescido e se transformado, ganhando uma identidade paulistana que traz para os dias de folia a vocação boêmia da cidade. O propósito do Camarote Aquarela de valorizar esse movimento também no sambódromo atraiu a atenção do Deputado Estadual Felipe Franco que, como empresário, acaba de entrar para o time de sócios do projeto proprietário do Grupo TOP, que tem criação e produção da agência Brains Live Mkt, agência de comunicação do grupo, e já tem como partners os estabelecimentos Bar Aurora, Beco do Espeto e Mahau Bar.

A primeira vez que empresas do entretenimento e do live marketing se uniram assumindo o desafio de valorizar esse movimento foi em 2023 e, desde lá, já conta com a admiração do deputado. “O Camarote Aquarela é um projeto que merece ser estimulado pela sua valorização do carnaval de São Paulo e sua vontade de fortalecer esse cenário também dentro do Anhembi”, destaca Franco.

“O carnaval de São Paulo renasceu e foi ressignificado nas ruas. Hoje, a cidade é um destino turístico desejado para os dias de folia. E uma das características mais importantes é a programação que atende a todos os gostos e perfis de público, do samba até a música eletrônica. Para isso, contamos com a parceria e a expertise de três dos melhores bares do Itam Bibi na atualidade”, conta Fernando Plapler, sócio e CEO do Grupo TOP.

A melhor vista do sambódromo

O Camarote Aquarela ocupa todos os sete espaços privativos do Setor B, conhecido como Setor Monumental, e com capacidade total de até 700 pessoas em cada uma das quatro noites (9, 10, 11 e 17 de fevereiro). No momento, já estão à venda os ingressos do primeiro lote que tem no valor um de seus grandes diferenciais, partindo de R$ 150,00 seco e R$ 250,00 consumíveis.

Além da vista privilegiada de toda a extensão dos desfiles, serviço de bar e acesso livre à arquibancada em área que fica bem em frente ao recuo das baterias, o espaço conta com palco, onde acontecem shows ao vivo e DJs, que comandam uma espaçosa pista de dança, comprovando a vocação do projeto de um carnaval típico da cidade de São Paulo.

Serviço

Camarote Aquarela

Datas: 9, 10, 11 e 17 de fevereiro de 2024.

Horário: das 20h às 7h.

Local: Setor B do Sambódromo do Anhembi

Valores 2º lote (de 8 a 28/01): R$ 200 para acesso ao camarote; ou R$ 300 consumíveis.

Informações e vendas: https://www.ingresse.com/camarote-aquarela

Programação

09/02/2024 – sexta-feira: DJ Baauer, Pagode do Mirim, Arthur e Felipe, DJ Gabs.

10/02/2024 – sábado: DJ Belleza, Felipe Ossani, Pagode do Ex, Havenna

11/02/2024 – domingo: Sambatuca, Emerson Nunes, Damadá, DJ Pedro Vaz

17/02/2024 – sábado: DJ Levi de Paula, Bloco Síndico, Deh Samba, DJ Meyer

Sobre a Agência Brains

Agência de experiência e resultados impulsionada pelas conexões entre pessoas, marcas e tecnologia. Storytellers, que dão vida a essência das marcas em experiências memoráveis e únicas que habitam além do espaço físico. Criam estratégias customizáveis a partir da inteligência do negócio, construindo um mundo de possibilidades com base em resultados.

Apaixonados pela inconformidade da tecnologia e do pensamento estratégico, têm como compromisso criar soluções de interação e lembranças de marca para um mundo phydigital. Construindo experiências que desafiam os formatos tradicionais, provocando resultados em longevidade.

Entre as marcas que já tiveram projetos assinados pela Agência Brains estão Banco Rendimento, Vitacom, Prefeitura de São Paulo, Votorantim, Jägermeister, Swarovski, 51 Ice, Itaipava, Bacardi, Universidade Cruzeiro do Sul, UniFECAF, Conquer e UGreen.

Uma das únicas agências do Brasil que se especializou e criou um canal direto com a Geração Z.

Sobre o Grupo TOP

O Grupo TOP uma holding do setor de eventos do Brasil, concentra as empresas: Agência Brains, TOP Entretenimento, Mais Foco, TOP Formaturas, B2 São Paulo e GTHouse.

O grupo nasceu como uma agência de eventos focada em festas universitárias sendo a responsável por transformar e desenvolver esse mercado no Brasil com projetos que se tornaram labels independentes.

Já dentro do universo dos estudantes, levou sua estrutura para as formaturas e, mais uma vez, transformou e ressignificou esse que é um dos momentos mais importantes para a vida de um jovem.

Nos dois modelos, foi pioneira na abordagem sustentável, na conexão com marcas e na inserção de shows ao vivo de artista nacionais e internacionais do mainstream.

Seguindo ainda em uma mesma jornada, eventos grandiosos passaram a exigir o registro de tudo de forma igualmente premium. Nasce, então, a Mais Foco que cria um modelo negócio e parcerias corporativas, que vão muito além de vender álbuns de fotos.

Com tanta experiência em grandes eventos e conquistando a confiança das marcas, uma demanda começou atrair a empresa para o live marketing, para além das formaturas e festas universitárias. Para atender esses projetos, foi criada a Agência Brains, com uma equipe composta por verdadeiros brand storytellers.

Toda elas ficam na GTHouse, que além de ser a sede do grupo e das suas empresas, é um espaço imersivo e multifuncional para eventos e experiências.

Mahau Bar

Localizado no coração do Itaim Bibi em São Paulo, é um bar-balada que aposta na gastronomia de qualidade e na coquetelaria elaborada. Inspirado na cultura Maori, povo indígena da Nova Zelândia, o estabelecimento mescla a cultura brasileira de curtição e prazer com a magia, espiritualidade e tradição Maori. O Mahau dispõe de um ambiente externo com um amplo deck, além de um ambiente interno para apresentações de bandas e DJs. São mais de 5 anos de casa, com passagem de diversas atrações incríveis e eventos externos na cena paulistana.

Beco do Espeto

O Beco do Espeto, também conhecido como Bar do Gaúcho, é um dos botecos mais conhecidos do Itaim Bibi. O estabelecimento é famoso por sua autenticidade em oferecer uma experiência genuína de bar tradicional. Hoje é o maior point universitário da cidade de São Paulo. Com um ambiente descontraído e acolhedor, o Beco do Espeto é um ótimo local para quem procura relaxar e desfrutar de bons momentos com amigos.

Bar Aurora

Com uma tradição de muitos anos, o Aurora é um ótimo destino para aproveitar a noite paulistana no Itaim Bibi. Parte do Grupo Fit, que conta com renomados restaurantes e alta gastronomia, o ambiente descontraído da casa é inspirado na cidade de São Paulo e exibe fotos históricas em sua decoração. O bar-balada também possui um rooftop, onde os visitantes podem desfrutar de drinks, cervejas e espetinhos preparados em uma churrasqueira de carvão.