Deputado Alex Manente chama a atenção para a preservação da Amazônia

Na manhã desta quinta-feira (05) o deputado federal Alex Manente lembrou a data e chamou a atenção para a importância da preservação de uma das maiores riquezas da humanidade, a Amazônia. Alex Manente ressaltou que o bioma desempenha um papel crucial no combate à mudança do clima.

“O desequilíbrio climático e a paralisia do governo federal castigam nossa Amazônia. Uma realidade que impacta em todo o país. Neste dia da Amazônia o nosso grito é para que o governo do Brasil assuma suas responsabilidades com esse bioma tão importante.”, completou o parlamentar.