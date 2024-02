Deputada Carla Morando viabiliza recursos para Taça das Favelas em São Bernardo

Grande responsável por investimentos na área esportiva em São Bernardo do Campo e mais cidades do Grande ABC, a deputada estadual Carla Morando viabilizou recursos para a realização da Taça das Favelas promovida pela CUFA- Central Única das Favelas, em SBC. O presidente da CUFA, Marcos Mirando, o Marcão, fez questão de agradecer a parlamentar durante visita à Alesp- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dia 06/02.

“Viemos agradecer o apoio da deputada Carla Morando à terceira edição da Taça das Favelas. Muito obrigado, Carla, em nome da CUFA São Bernardo”, disse Marcão que participou da reunião no Parlamento Paulista juntamente com o diretor de Esportes da CUFA, Ivaneudo Galvão, e o jornalista da CUFA, Romário Firmino.

O projeto Taça das Favelas São Bernardo do Campo é a etapa municipal do Campeonato Nacional de Futebol de campo “Taça das Favelas”, desenvolvido pela CUFA. A 3ª edição terá 700 atletas e 2000 pessoas envolvidas indiretamente. “O futebol é a alma do Brasil e o esporte leva oportunidades aos nossos jovens. Parabéns a todos da CUFA pela realização de mais uma edição desse torneio mundialmente conhecido, que acontece em São Bernardo do Campo e que revela grandes talentos”, disse a deputada.

Carla Morando desde o primeiro mandato destina recursos para área de esportes na cidade. “Nossa intenção é fazer de todos os campos de várzea de SBC um local melhor, revitalizando o espaço, colocando grama sintética, e iluminação de estádio, um trabalho conjunto com o meu marido e prefeito Orlando Morando”, explicou a deputada que foi atleta de handebol. “Sei o bem que faz um jovem ingressar no esporte, seja em qualquer modalidade de sua preferência. Além de tirar a juventude das ruas onde sofrem influências negativas, praticar esportes faz bem para a saúde física e mental”, concluiu.