Deputada Carla Morando solicita ao Estado investimentos em transporte para o ABC

Em audiência com o secretário de Estado de Parceria e Investimentos, Rafael Benini, segunda-feira, dia 1° de julho, a deputada estadual Carla Morando solicitou celeridade na implantação da Linha 20 Rosa do Metrô no ABC. Coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Morando também levou demandas do setor comercial do Centro de São Paulo e destacou a necessidade de obras de melhorias no transporte para atender os passageiros da região do Brás e 25 de Março.

“Estamos aqui novamente, secretário Rafael Benini, para pedir celeridade nas etapas para implantação da Linha 20 Rosa, obra que lutamos desde o nosso primeiro mandato que ligará nossa região à cidade de São Paulo, beneficiando um milhão e meio de passageiros por dia”, explicou a deputada que esteve em abril com o governador Tarcísio de Freitas reforçando o pedido para agilidade na obra que terá 33 km de extensão com 24 estações chegando até o ABC, nas cidades de Santo André e São Bernardo, com previsão de entrega para 2035.

A deputada ainda apresentou dados sobre a necessidade de melhorias no transporte da região do Brás e 25 de Março. Acompanhada do presidente do Circuito das Compras- Feira da Madrugada, André Seibel, do presidente da Holding RTSC, Marcos Jorge, do presidente do Conseg 25 de Março e Armarinhos do Estado de SP, Mário Marcovicchio, e do secretário executivo da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Kacas, Carla Morando explicou que, durante as atividades da Frente Parlamentar, recebeu demandas dos setores e entre os pedidos está a necessidade de melhorias no transporte para atender os passageiros que fazem suas compras nessa região importante do comércio paulista.

“Fizemos uma indicação ao governador Tarcísio solicitando a realização de estudos e tratativas junto às Secretarias competentes e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM para a construção da Estação Pari, nas proximidades do Shopping Popular Feira da Madrugada e do Mercado Municipal, na Capital”, citou a deputada que solicitou ao secretário Benini investimentos para obras de mobilidade urbana e revitalização do Centro, pedido também entregue ao presidente da CPTM, Pedro Moro, em audiência no ano passado.

Conhecido como um dos maiores polos comerciais de vestuário da Grande São Paulo, o Brás é um centro de comércio de confecção de roupas que recebe pessoas de todos os lugares do Brasil para compras em atacado ou varejo. Já, a Rua 25 de Março, é considerada o maior centro comercial da América Latina e um dos mais movimentados centros de compras varejistas e atacadistas da cidade de São Paulo. Os dois centros recebem diariamente milhares de clientes em suas tradicionais lojas e aglomeram lojistas e revendedores de moda que buscam produtos de qualidade e um pouco mais em conta.

LINHA 20 ROSA DO METRÔ- LUTA DESDE O PRIMEIRO MANDATO

Coordenadora da Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô, a deputada Carla Morando defende a implantação da Linha para atender a população e garantir desenvolvimento para a região. Entre as iniciativas da deputada para garantir a realização da obra estão envio de proposta de emenda ao orçamento de 2024 no valor de R$ 100 milhões para investimento direto nas obras. A parlamentar também fez emenda ao Orçamento de 2021 do Estado, destinando R$ 5,4 milhões para custear os estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC.

Além da audiência em abril deste ano com o governador Tarcísio de Freitas, em 2023, Carla Morando participou de reuniões com o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, e o diretor de Engenharia e Planejamento, Marcos Kassab, oportunidades em que pediu celeridade nas obras destacando a importância do Metrô para a região.