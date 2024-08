Deputada Carla Morando solicita ao DER obras de duplicação na estrada que liga Rodovia Índio Tibiriçà e Anchieta

Principal interlocutora entre o Governo do Estado de São Paulo e o Grande ABC, a deputada estadual Carla Morando participou nesta sexta-feira, dia 30/08, de audiência com o superintendente do DER- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, Sérgio Codelo, para solicitar a execução de obras de duplicação na estrada que liga a Rodovia Índio Tibiriçá à Rodovia Anchieta. Na reunião, que aconteceu na sede do DER, Morando destacou a urgência da obra para segurança dos motoristas que trafegam na região.

“Foi uma reunião muito produtiva para discutir a tão esperada obra de ligação da Anchieta com a Índio Tibiriçá. Essa é uma luta nossa desde o governo passado e trabalhamos para que o projeto avance garantindo a realização desta duplicação muito importante para acabar com os acidentes e para garantir segurança aos moradores e visitantes que trafegam na região”, disse a deputada.

Durante a reunião, Sérgio Codelo juntamente com a equipe do DER acompanhou a explanação de Carla Morando e de representantes do Riacho Grande, incluindo moradores do bairro. O superintendente informou que até o meio do ano de 2025 o projeto executivo estará pronto.

“É uma notícia muito importante para a população. Essa melhoria será essencial para os moradores da região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, trazendo mais mobilidade e segurança para todos”, concluiu a parlamentar que também cobrou a execução de obras de recuperação asfáltica na Rodovia Caminho do Mar – Estrada Velha de Santos em São Bernardo do Campo (4,578 km – um investimento de R$ 11 milhões anunciado no Programa Estadual Estrada Asfaltada).

Carla Morando é responsável por conquistas na região junto ao Governo do Estado como a implantação de rotatória no Riacho Grande; Piscinão do Jaboticabal; novo Trevo do Km 19 – Anchieta; restauração da Ponte do Rio Pequeno – SBC; Ponte Estaiada; revitalização da Rodovia Índio Tibiriça (Ribeirão Pires); projeto de Coleta de Esgoto e Saneamento Básico – Bairro Jardim Caçula em Ribeirão Pires; implantação e Alça de Acesso – Rodovia SP 122 – Dep. Adib Chammas e pavimentação, drenagem e sinalização em Santa Teresa- Rio Grande da Serra; revitalização da Av. dos Estados, em Santo André; reforma da Vicinal da Estrada Ayrton Senna da Silva (4,8 km – R$ 6,8 milhões), em Mauá; e recapeamento Asfáltico – SPA052/03 – Mauá a Ribeirão Pires (R$ 16,4 milhões) e na Rodovia SP 122 (Rodovia que cruza Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Santo André) (7,900 km – R$ 12,2 milhões).

Participaram da reunião Dirceu Francisco Bernardes, morador do Riacho Grande há 44 anos, Giba Marson, ex-secretário Adjunto de Meio Ambiente de SBC e ex-deputado estadual, Manoel Castilho Freitas, proprietário da Pousada dos Pescadores, Heitor Cristofolini, subprefeito do Riacho Grande, e Adevaldo Ribeiro Júnior, assessor da Subprefeitura do Riacho Grande.