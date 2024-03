Carla Morando solicita à EMAE obras de melhorias na Prainha do Riacho Grande

A deputada estadual Carla Morando solicitou, segunda-feira, dia 04/03, ao diretor- presidente da EMAE- Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, Márcio Rea, a construção de sanitários e outras ações de preservação ambiental na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Durante a audiência, na sede instituição, em São Paulo, a parlamentar juntamente com o subprefeito do Riacho Grande, Heitor

Cristofolini, destacou a importância das obras para o conforto da população e visitantes.

O pedido integra o Projeto Prainha que contempla melhorias para minimizar os impactos ambientais sobre os recursos hídricos, garantindo a reordenação do espaço físico para melhorar a infraestrutura existente, disponibilizando meios para melhor utilização dos usuários evitando atividades como descarte de lixo, vazamento de combustíveis de embarcações e esgoto irregular lançado em via pluvial.

“É importante a implementação de novas instalações para a readequação dos sanitários existentes realocando-os para a Praça Olavo Fontoura em alvenaria já que o atual é de container galvanizado”, explicou o subprefeito.

Foram solicitados também à EMAE a colocação de boias de delimitação de área de banho e embarcações e projeto paisagístico que contemple o enriquecimento arbóreo em toda a extensão da Prainha que está localizada na saída, no trevo de acesso ao Riacho Grande (km 29 da Via Anchieta), e é um dos pontos turísticos do município.

“Graças ao trabalho do meu marido e prefeito Orlando Morando, foram realizadas importantes obras no Riacho Grande e, em especial, na Prainha foi totalmente revitalizada. É um local muito agradável que oferece atrações para toda a família e recebe em média 10 mil visitantes nos finais de semana”, disse a deputada que solicitou a liberação da área de domínio da Emae e também encaminhará pedido à

Sabesp para realização das obras.

Juntamente com Carla Morando e Heitor Cristofolini, Rea analisou o mapa da área e solicitou à equipe estudos técnicos para viabilizar o atendimento do pleito. Participaram da reunião o assistente executivo da Presidência da EMAE, José Braz de Araújo, o gerente do Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio Imobiliário da EMAE, Admilson Clayton Barbosa, o assessor da subprefeitura de Riacho Grande, Adevaldo Ribeiro de Faria Júnior, e o chefe de gabinete da deputada Carla Morando, Neto Batistetti.

OBRAS NO RIACHO GRANDE

Grande parceira do bairro, a deputada estadual Carla Morando através de seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já conquistou importantes obras para a população do Riacho Grande. Entre as mais recentes conquistas está a destinação de R$ 14 milhões para construção de um novo acesso ao bairro do Riacho Grande pela Via Anchieta, na altura do KM 31, na marginal sul, sentido Litoral, nas imediações a Alameda Yakult. A obra atende pleito antigo dos moradores, em especial nos finais de semana ensolarados, quando o fluxo de veículos é intenso no bairro.

A deputada também conquistou junto ao governador Tarcísio de Freitas R$ 6 milhões em investimentos para o novo espaço de esporte e lazer do Riacho Grande que está com 50% das obras concluídas. O Centro de Esportes Aquáticos no Estoril terá canoagem, stand up paddle, jet-ski, piscina e quadra de beach tennis para moradores e atletas.