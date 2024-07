Carla Morando propõe a criação da ‘Semana Estadual das Entidades Sociais’

Coordenadora da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Social e deputada estadual que mais destinou recursos para entidades sociais, Carla Morando propôs na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo projeto de lei que institui a “Semana Estadual das Entidades Assistenciais”, a ser comemorada, anualmente do dia 26 a 30 de agosto, no Estado de São Paulo.

A propositura visa incentivar o engajamento da sociedade civil e buscar o desenvolvimento de mais políticas públicas para a manutenção das instituições que de maneira voluntariosa desempenham um papel social importante para a assistência das pessoas em situação de vulnerabilidade. “Desde quando fui presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo, na gestão do meu marido, prefeito Orlando Morando, me dedico a auxiliar as entidades sociais buscando alternativas para fortalecer as ações e projetos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social”, disse a deputada.

Divulgação

Em seu trabalho na Alesp, Carla Morando soma a destinação de mais de R$ 10 milhões em emendas parlamentares para assistência social, beneficiando entidades sociais do Grande ABC. “É gratificante ver como as emendas do nosso mandato estão trazendo esperança e novas oportunidades aos assistidos. É muito especial quando visitamos as instituições e vemos que os recursos contribuíram para projetos que mudam a vida das pessoas”, ressaltou.

Na área social, além da destinação de recursos, a parlamentar também conquistou unidades do Bom Prato para os municípios do ABC. Carla Morando também é autora do projeto de lei nº 1328/2023, aprovado na Alesp, que vai dar agilidade e facilitar o trâmite do cadastro dos documentos fiscais que tenham a indicação das entidades, sem fins lucrativos, como favorecidas do crédito previsto no programa Nota Fiscal Paulista. A propositura garante que o sistema ofereça aos estabelecimentos fornecedores a possibilidade de realizarem de forma direta e automática o registro da entidade social como favorecida para receber o crédito da NFP.