Deputada Carla Morando pede mais efetivo da PM para população do Grande ABC

Dando continuidade ao trabalho em favor do Grande ABC, a deputada estadual Carla Morando solicitou nesta segunda-feira, dia 16/09, em audiência com o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas, medidas para aumentar o efetivo na região visando garantir a segurança da população e mais ações em defesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A reunião aconteceu na sede do Comando na Capital Paulista.

Esta é uma luta antiga da deputada que em abril passado também esteve no Comando reforçando este pedido. O pleito também foi objeto de indicações de sua autoria em que solicita ao governador Tarcísio de Freitas o aumento do efetivo da PM no Estado e das ações de policiamento das equipes da Rocam, na região do ABCDMRR.

“Precisamos de medidas para segurança da população do Grande ABC e de todo o povo paulista que não pode continuar sofrendo com a ação de criminosos. É importante aumentar o efetivo para ampliarmos as ações de combate à criminalidade dando segurança e proteção aos cidadãos”, explicou a deputada.

Além de destacar a preocupação com os crescentes números da criminalidade nas cidades paulistas, a parlamentar falou da importância de medidas para garantir condições de trabalho de qualidade para os policiais.

Carla Morando é grande defensora das polícias e guardas municipais e luta por mais armamentos para as corporações. No primeiro semestre deste ano, ela conquistou junto ao Governo do Estado 80 motocicletas que passaram a atuar na área central e 97 viaturas para Comando de Policiamento da Capital (CPC) com um investimento de R$ 19,4 milhões.

“Votamos a favor do aumento salarial dos policiais e seguimos trabalhando na Alesp para que eles tenham estrutura adequada no enfrentamento ao crime e a população tenha tranquilidade para sair de casa com segurança”, concluiu a deputada que é autora da Lei 17.653 de 2023, que prevê que os guardas civis municipais e demais agentes de segurança pública municipal cumpram pena em locais restritos dos demais presos. Também é de sua autoria a Lei nº 17.345 de 2021, que dispõe sobre a cessão de armamento da Polícia Militar e da Polícia Civil aos servidores das Guardas Civis Metropolitanas do Estado de São Paulo.

Participaram da audiência o chefe do Gabinete do Comandante da PM do Estado, Coronel PM Erick Gomes Bento; a chefe da Assessoria Jurídica do Comando Geral do Estado, Coronel Glauce Anselmo Cavali; a defensora Pública-geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão; e o defensor Público assessor, Filipe Dias.