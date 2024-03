Deputada Carla Morando participa do lançamento do serviço do Detran de transferência digital de veículos

A deputada estadual Carla Morando acompanhou o governador Tarcísio de Freitas, terça-feira, dia 12/03, na solenidade de anúncio do Transferência Digital de Veículos (TDV), no Palácio dos Bandeirantes. Agora, donos de veículos registrados em São Paulo são os primeiros do país a terem acesso a um serviço de transferência 100% digital, disponível a qualquer hora, sem intermediários ou idas a cartórios.

Segundo a Prodesp, a expectativa é de facilitação de até 70 mil transferências mensais de veículos nas 645 cidades paulistas na primeira etapa de implementação da TDV. Com o avanço para as próximas etapas, o volume poderá chegar a 500 mil transações mensais. “Nossa estratégia é a seguinte: nós apostamos na digitalização e a experiência nos mostra que é o caminho correto. Os governos que estão apostando na digitalização estão fazendo com que os Estados cresçam mais e ofereçam serviços melhores”, afirmou o governador Tarcísio.

A TDV já está disponível no app do Poupatempo, na aba “Transferir Propriedade de Veículos”. O processo é 100% automatizado e valerá para vendedores e compradores que possuem a conta Gov.Br nos níveis prata ou ouro. Nesta primeira fase, o sistema está liberado para transferências entre pessoas físicas de veículos que já tenham o Certificado de Registro de Veículos em formato digital, com placas Mercosul ou convencionais – neste caso, o novo proprietário terá que residir na mesma cidade em que o veículo está registrado.

“Esta é uma importante iniciativa do governador Tarcísio que por meio do trabalho do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) garante aos usuários a possibilidade de fazerem a transferência digital em poucos minutos por meio do aplicativo do Poupatempo”, disse a coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico no Estado de São Paulo, Carla Morando, que destacou a importância da ampliação do serviço.

De acordo com o Governo do Estado, nos próximos meses, o serviço também estará disponível por meio do e-Notariado para veículos com Documento Único de Transferência (DUT) em papel, pessoas jurídicas e transações mediadas por meio de procurações públicas. Em todas as modalidades, a transferência será instantânea, sem trâmite de documentação física.

O novo formato dispensa a ida ao cartório porque conta com autenticidade digital no próprio ambiente do aplicativo. Também será possível pagar a taxa de transferência via Pix, assim como a quitação de débitos pendentes do veículo. “Até agora, o proprietário precisava da validação de um cartório e também ir presencialmente a um posto do Detran para concretizar a transferência. Agora, basta um celular, o download do documento de vistoria e o pagamento da taxa via Pix”, explicou o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

A TDV exige a inspeção do veículo por uma empresa credenciada de vistoria, como também acontece no processo tradicional. Com a automatização, a troca de propriedade deverá ocorrer em cinco minutos, de acordo com a Prodesp. Sem a digitalização, o prazo varia entre três e dez dias úteis, incluindo análise da documentação remetida pelo proprietário via site do Detran-SP.

O evento também reuniu os secretários estaduais Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital) e Samuel Kinoshita (Fazenda e Planejamento), o presidente da Prodesp – empresa estadual de tecnologia –, Gileno Barreto, deputados, prefeitos e representantes da sociedade civil e do setor privado.