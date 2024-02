Deputada Carla Morando participa do “Encontro SP Solar” na Alesp

Incentivadora de programas que visam o desenvolvimento econômico sustentável, a deputada estadual Carla Morando participou, dia 20/02, do evento “Encontro SP Solar”, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Governo do Estado de São Paulo, a solenidade foi coordenada pela secretária de Estado, Natália Resende.

O evento teve o objetivo de disseminar informações para a elaboração de projetos de usinas fotovoltaicas, destacando tanto os aspectos conceituais quanto as etapas práticas envolvidas na implementação desses empreendimentos. Foram abordados conceitos básicos da tecnologia fotovoltaica, incluindo o funcionamento dos painéis solares, a conversão de energia solar em eletricidade e as melhores práticas de instalação. Também apresentaram linha de financiamento disponível na agência de fomento paulista, Desenvolve SP, para projetos de energia solar.

“Parabéns, secretária Natália, por realizar este encontro que trouxe aos participantes a oportunidade de compreender as etapas de implementação de um projeto de usina solar, desde o planejamento inicial até a execução e manutenção, e as opções de financiamento e as possibilidades de viabilizar seus projetos”, explicou a deputada que é coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. “É importante abrir portas a empreendedores e instituições interessadas em investir em energia renovável”, concluiu Carla Morando.

A secretária Natália Resende falou sobre trabalhos do Estado na área. Em especial, destacou que a maior usina solar fotovoltaica flutuante do país, na Represa Billings, colocará o Brasil entre os gigantes do setor. “Na primeira etapa de implantação do projeto, foram instaladas 10,5 mil placas sobre a lâmina d’água e investidos R$ 30 milhões. A planta tem capacidade para produzir até 10 GWh por ano, o equivalente ao consumo de 4 mil residências. A conclusão está prevista para o final de 2025, com a entrega de outros 75 MW de energia renovável e investimento de R$ 450 milhões”, disse a secretária ressaltando que a usina é um dos principais projetos de sustentabilidade do Governo de São Paulo e encontra o que a Secretaria persegue: energia limpa, transição energética e descarbonização.

O evento teve palestras sobre: Usinas fotovoltaicas: Introdução ao tema, ministrada pelo assessor executivo da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE, Luiz Perin; Financiamento de projetos de eficiência energética para o setor público e privado, ministrada pelo superintendente de Negócios da Agência de Fomento do Estado de São Paulo – Desenvolve SP, Luca Lacona, e a participação da subsecretária de Energia e Mineração da Semil, Marisa Barros.