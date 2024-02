Deputada Carla Morando participa de audiência pública da Linha 20 do Metrô em São Bernardo

Grande responsável pelos avanços no projeto de implantação da Linha 20 Rosa do Metrô no ABC, a deputada estadual Carla Morando participou, quinta-feira, dia 01/02, da 3ª audiência pública sobre a obra que foi realizada na Universidade Metodista, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) convocou as audiências públicas para discutir o estudo de impacto ambiental (EIA-RIMA) da Linha 20-Rosa que em seu formato final ligará a região da Lapa, em São Paulo, ao ABC Paulista.

A deputada falou da importância das audiências públicas para explicação do projeto, ampliando a transparência e recebendo contribuições da sociedade civil. Também ressaltou a necessidade de celeridade nos trabalhos para implantação da linha que, segundo ela, será extremamente relevante para o desenvolvimento da região e atendimento da população.

“Seguimos lutando por esta obra que vai reduzir o tempo de deslocamento, descongestionando o trânsito e as linhas existentes e que se encontram saturadas e também vai trazer grande desenvolvimento para as regiões envolvidas”, disse a deputada que solicitou medidas para que a compensação ambiental seja alocada nas áreas de mananciais do ABC. “Pedimos também que a compensação financeira seja aplicada na despoluição da Represa Billings. Nosso pedido é muito importante para proteger a região de manancial e preservar a água que é o nosso bem maior.”

A parlamentar também enalteceu o trabalho do governador Tarcísio de Freitas em favor da implantação da Linha que terá 31,1 km e 24 estações, ligando a Santa Marina (região da Lapa) até o ABC Paulista, passando por São Bernardo do Campo e Santo André.

O trabalho de Carla Morando, que criou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô, foi fundamental para os avanços nos trabalhos de implantação da futura Linha no ABC.

Em 2023, Morando esteve em audiências com o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, e o diretor de Engenharia e Planejamento, Marcos Kassab, e pediu celeridade nas obras e destacou a importância do Metrô para a região.

A parlamentar também fez emenda ao Orçamento 2021 do Estado destinando R$ 5,4 milhões para custear os projetos e estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC. Em 2023, Carla Morando propôs ainda emenda ao Orçamento de 2024 para investimento de R$ 100 milhões nas obras de implantação da Linha.

ETAPAS DO PROJETO

O Metrô já concluiu o Anteprojeto de engenharia e agora está contratando o Projeto Básico.

Os estudos preliminares que demonstram benefícios equivalentes a R$ 3,5 bilhões por ano com o funcionamento da Linha 20-Rosa, em razão da economia de combustíveis e gastos com saúde que serão evitados com poluentes que deixarão de ser emitidos, além da redução do tempo de deslocamento das pessoas, que pode chegar a mais de 60%. Os dados disponibilizados nas audiências constam no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e no Anteprojeto de Engenharia elaborado pelo Metrô.

O Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), elaborados pelo Metrô para a construção da Linha 20-Rosa e ampliação oeste da Linha 2-Verde (de Vila Madalena a Cerro Corá), contam com datas referenciais de entregas das diversas etapas necessárias para a implantação dessas linhas.

A consolidação de um cronograma preciso para essas entregas depende da elaboração do Projeto Básico, que a licitação foi lançada pelo Metrô no fim de 2023. O recebimento das propostas está agendado para março desse ano.

Segundo o Metrô, o Projeto Básico é o mais completo para a implantação de uma linha de metrô, fornecendo subsídios para a modelagem financeira de implantação – seja via Governo do Estado ou Parceria Público-Privada – e contratação das obras.

Em paralelo, o Metrô avança na obtenção das licenças ambientais da construção da linha 20-Rosa e a ampliação da linha 2-Verde.