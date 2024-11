Deputada Carla Morando e prefeito Orlando Morando participam de audiência com a primeira a primeira-dama Cristiane Freitas

A deputada estadual Carla Morando e o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, participaram de audiência, quarta-feira, dia 27/11, com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Na pauta, os avanços das obras da Praça da Cidadania que está sendo construída na cidade.

Com investimento de R$ 20 milhões, a obra vai atender população aproximada de 80 mil pessoas do Planalto e entorno, como Jardim Calux e Jardim Beatriz. “Solicitamos celeridade nas obras para a entrega da Praça da Cidadania, uma conquista nossa junto ao governador Tarcísio de Freitas que vai garantir um espaço para práticas esportivas e atividades sociais”, explicou Carla Morando que é coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Social e deputada estadual que mais destina emendas para entidades sociais.

“O novo equipamento já está bem próximo de ser concluído e entregue para a população. Será o primeiro do Estado com duas piscinas climatizadas, quadra de futebol society, quadra poliesportiva, dois campos de futebol oficiais em grama sintética, vestiários, academia ao ar livre, playground, pista de skate, pista de caminhada, arena ao ar livre e área de jogos. Meu agradecimento a gestão do governador Tarcísio de Freitas por todo o trabalho”, disse o prefeito Orlando Morando.

A Praça da Cidadania está localizada no bairro Planalto, em local de fácil acesso, com frente para a Av. Dom Jaime de Barros Câmara, e ocupa um amplo terreno de 40.211 m². Além dos equipamentos esportivos, o espaço abrigará também a Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo com Sala de Gastronomia, de Beleza e Bem-estar, de Esterilização, de Moda e Arte, de Informática, entre outras, Horta Comunitária e Canteiro da Escola de Construção Civil.