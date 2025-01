Depois do sucesso do aulão de bike, Clube de Campo prepara maratona indoor para março

O aulão de bike indoor organizado pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) reuniu cerca de 60 participantes no último sábado (25/1). Sem caráter competitivo, o evento foi uma oportunidade para os associados testarem seus limites, aprimorarem a performance e desfrutarem de momentos de convivência e diversão ao som de músicas animadas.

Além do aulão, o CCMC já planeja sua próxima grande atividade: a Maratona Indoor, que acontecerá no dia 15 de março. O evento contará com as categorias solo, trio e equipe. Os associados interessados devem realizar a inscrição diretamente na academia do clube.

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, ações como essas reforçam a importância da prática de atividades físicas:

“Esses eventos são essenciais para estimular hábitos saudáveis entre nossos associados, criando oportunidades para se exercitarem de forma leve e prazerosa, sem foco na competição, mas com ênfase no bem-estar e na integração entre os participantes”, disse o diretor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.