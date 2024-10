Depois de temporal, semana começa com tempo ameno em SP

Depois de dias abafados e de um temporal que deixou mortes e milhões de consumidores sem energia elétrica na capital e na Grande São Paulo, paulistanos devem ter um começo de semana com temperatura amena, que vai da mínima prevista de 11°C à máxima de 24°C nesta segunda-feira (14).

Segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não deve chover, e o céu nublado permanece durante todo o dia, com umidade relativa do ar mínima de 55%.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que ventos do mar trazendo umidade ajudam a baixar a temperatura.

A situação já muda na terça, com mais sol durante o dia, limpando o céu e empurrando os termômetros para os 28°C de máxima.

Só há previsão de chuvisco na quarta-feira (16), diz o Inmet, quando os termômetros podem bater 32°C. De acordo com o instituto, as mínimas ficam na casa dos 16°C ao longo da semana.

Também pode chover no litoral paulista nesta segunda-feira, mas sem alertas, segundo a Climatempo. De acordo com a empresa, é na quarta-feira que voltam as possibilidades de pancadas de chuva. Mas situações que podem exigir atenção, como temporais, estão previstas para o fim da semana.

É o que também diz a Defesa Civil estadual, que aponta a possibilidade de pancadas de chuvas na sexta (18), sábado (19), domingo (20) e segunda (21) da próxima semana, com termômetros próximos aos 30°C.

Para a cidade de São Paulo, a série histórica indica um volume de chuva de 369,2 milímetros para a primavera, que termina em 21 de dezembro, quando começa o verão.

Já a temperatura tende a permanecer acima da média, indica nota técnica assinada por Inmet, Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia, divulgada no fim de setembro.