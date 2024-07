Depois de assinar convênio para habitação, Penha Fumagalli vistoria terreno em Rio Grande da Serra

Um dia depois de assinar convênio com o Governo do Estado para a construção de 70 casas, a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), vistoriou nesta quinta-feira, 4/7, terreno na Rua Anita Garibaldi, no bairro Rio Pequeno, que deverá receber as unidades habitacionais.

As 70 unidades habitacionais fazem parte do programa estadual Casa Paulista, e de acordo com o convênio assinado entre a prefeita Penha Fumagalli e o governo estadual, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) destina-se a atender demanda aberta de interesse social, com segmentos de renda de 1 a 10 salários mínimos.

“Demos mais um passo para Rio Grande da Serra aderir e receber essas unidades habitacionais, e o convênio assinado com o governo do Estado e a CDHU formaliza esta adesão”, comentou a prefeita Penha Fumagalli.