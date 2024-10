Depois da vitória, a frustração da quebra

Esta quarta-feira (9), que marcou o terceiro dia de competição no Rally do Marrocos, quinta e última etapa do Mundial de Rally Raid, foi um dia complicado para o brasileiro Lucas Moraes, que compete ao lado do navegador espanhol Armand Monleon pela equipe oficial Toyota Gazoo Racing.

Após vencer a segunda especial de ontem, Lucas largou na frente do pelotão, uma posição que não é vantajosa para um rally no deserto do Saara. Ao longo das primeiras parciais no trajeto cronometrado de 375 km entre Zagora e Mengoub, o brasileiro se manteve entre os melhores, com um bom ritmo de prova.

Um problema no pedal do acelerador acabou atrapalhando a dupla que, no km 128, acabou tendo que parar o carro para consertar outro pedal, o do freio. “Foi um pouco de falta de sorte, mas o lado bom é que abrimos a prova por mais de 120 km com certa tranquilidade até termos o problema no freio, sem cometer erros. O erro acabou sendo que, em uma das tentativas de arrumar o pedal do acelerador que tinha quebrado, acabamos batendo numa alavanca e isso afetou o freio dianteiro. Não foi nosso dia”, lamentou o piloto.

Mesmo com a intercorrência, Lucas e Monleón conseguiram finalizar a especial, com pouco mais de uma hora de diferença para os vencedores, Sebastien Loeb (França)/Fabian Lurquin (Bélgica). Na classificação geral do rally, liderada por Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger(França), o brasileiro está em 13º.

Após conquistar o tricampeonato do Rally dos Sertões em setembro, Lucas Moraes pode fechar o Campeonato Mundial de Rally Raid como terceiro colocado, um pódio inédito para o Brasil. O piloto paulista está estabilizado na posição com 108 pontos e segue competindo no Marrocos até sexta-feira, com o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax, que patrocina a equipe Toyota.

Programação da prova:

4ª especial – 10/10 – Mengoub até Mengoub – 373 km

5ª especial – 11/10 – Mengoub até Mengoub – 374 km