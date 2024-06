Departamento de Segurança no Trânsito promove atividades educativas no trânsito em São Paulo

Visando obter um trânsito mais seguro em São Paulo, Maria Alice Souza, diretora do Departamento de Segurança do Trânsito, promoveu nesta sexta-feira (21) um evento de fiscalização e atividades educativas no trânsito de São Paulo. A ação, que faz parte do Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito (Pnatrans), ocorreu na praça do pedágio na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá.

O objetivo é reduzir o número de vítimas fatais no trânsito por meio da conscientização dos usuários da rodovia federal.

“Hoje, principalmente nos municípios, 60% das mortes ocorrem com motociclistas. Então a nossa orientação principal também é que eles utilizem capacete, todos os itens de segurança, dirijam com cuidado, com a velocidade adequada da via”, destacou Maria Alice Souza.

A primeira edição da ação em São Paulo abordou 224 veículos, com a realização de 184 testes de alcoolemia e apresentação de vídeos educativos para 375 pessoas. O Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito tem como objetivo diminuir, até 2030, em 50% o índice nacional de mortes no trânsito por grupo de habitantes, tendo como referência dados do ano de 2020.

Ações por todo o país

“Essa é a primeira ação em São Paulo, mas pretendemos levar a Ação Integrada Pnatrans para outros estados do Norte e Nordeste, de modo que em breve possamos envolver todo o país para reduzir mortes e sinistros de trânsito no Brasil”, acrescentou a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito.

Para o diretor-presidente do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran/SP), Eduardo Aggio, a integração entre diferentes órgãos contribui para alcançar melhores resultados.

“A soma de esforços e conhecimento nos permite chegar a soluções mais completas e, muitas vezes, mais rápidas, eficazes e baratas. Ganhamos todos com essa troca de saber e nos benefícios revertidos para a sociedade”, afirmou.

Entre os principais tópicos abordados pela fiscalização e pelas palestras educativas estão:

· Excesso de velocidade;

· Ultrapassagens proibidas

· Uso de álcool;

· Transporte ilegal de passageiros;

· Importância do cinto de segurança;

· Utilização de celular pelos condutores;

· Não uso do equipamento de proteção por motociclistas, como capacete adequado;

· Falta de cuidado com os mais vulneráveis no trânsito (pedestres, ciclistas e motociclistas);

São Paulo

A Ação Integrada Pnatrans em São Paulo foi realizada de forma conjunta por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), com participação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ainda representantes dos governos Estadual e Municipal, incluindo policiais militares, guardas municipais, agentes de trânsito e bombeiros.

A iniciativa tem também como parceiros a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), a Associação Brasileira de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e o Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).