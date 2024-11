Denúncia leva PM a encontrar desmanche de veículos furtados em Araraquara

A Polícia Militar encontrou um desmanche de veículos furtados na região do Parque Residencial Valle Verde, em Araraquara, interior de São Paulo, na terça-feira (19). Uma denúncia anônima levou as equipes até o endereço e culminou na recuperação dos carros e na prisão de um homem, de 25 anos.

Quando os policiais chegaram até a residência informada na denúncia, notaram que uma pessoa saiu da garagem e se escondeu dentro de casa. Os militares foram atendidos por uma moradora que, após ser informada sobre a situação, permitiu a entrada deles.

Durante a abordagem, o suspeito que havia se escondido fugiu pelos fundos do imóvel, mas foi alcançado e detido.

Na vistoria na casa, um carro com queixa de furto no dia 17 de novembro foi encontrado parcialmente desmontado, sem pneus, bateria e bancos. Foram apreendidos também diversos documentos de identidade e o celular do suspeito

Posteriormente, o homem acompanhou os policiais até outro imóvel nas imediações, onde foram localizados mais três veículos furtados, já desmontados. Todos os veículos foram restituídos às respectivas vítimas.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Seccional de Araraquara, onde permaneceu preso por receptação.