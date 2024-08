Denúncia de maus-tratos resulta em resgate de animais na Vila São Pedro

Ontem, (04/08) um incidente de maus-tratos a animais chocou a comunidade da Vila São Pedro.

Ao chegar, o vereador Pery Cartola encontrou dois cachorros mortos, dois sem comida e um ambiente insalubre, repleto de fezes. Os animais sobreviventes estavam visivelmente desnutridos. Infelizmente, a situação foi agravada pela descoberta de que um pastor alemão, em estado de insalubridade, havia matado os outros dois cães.

A responsável por essa situação foi conduzida à delegacia, enquanto os dois cachorros sobreviventes foram encaminhados pela equipe do Pery Cartola para um lar temporário onde receberão os cuidados necessários para sua recuperação.

“Quero lembrar a todos: maus-tratos a animais é crime e não será tolerado. Foi muito doloroso ver uma criança sofrendo ao ver seu pet sendo levado, mas precisamos agir para garantir o bem-estar dos animais”, declarou o vereador Pery Cartola.

O vereador reforça a importância da denúncia em casos de maus-tratos e pede o apoio da comunidade para garantir que todos os animais sejam tratados com respeito e carinho. “Conto com o apoio de todos para denunciar qualquer situação de maus-tratos e garantir que nossos animais sejam tratados com o respeito e o carinho que merecem. Vamos lutar por um mundo mais justo para todos os seres vivos”, acrescentou.

Pery Cartola, que também participa ativamente de resgates de animais maltratados, reafirma seu compromisso com a causa animal e a luta por políticas públicas que assegurem a proteção e o bem-estar dos animais em São Bernardo do Campo.

Confira o registro do resgate: