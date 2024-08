Dennis lança “Depois do Baile” ao lado de grandes nomes do rap e do funk

Dennis está com um novo projeto! O artista acaba de lançar “Depois do Baile”, um dos maiores lançamentos da carreira em que ele reúne as batidas do funk com as rimas do rap. Para a nova música, ele convidou grandes nomes do cenário musical para parceria.

O lançamento chegou acompanhado de um videoclipe gravado no Rio de Janeiro; confira:

A música nasceu de maneira despretensiosa conforme explica Dennis. “Estava com meu parceiro Cantini e surgiu a ideia de fazer um refrão, a gente vive fazendo refrões, e acabamos criando o refrão de Depois do Baile. Mais tarde, o Veigh foi na minha casa para trocar uma ideia e mostrei esse material pra ele. Veigh gostou e demos continuidade na composição e fizemos a música. Aí surgiu a ideia de colocar outros artistas, quando vi já tinham 9 pessoas cantando”, explica Dennis.

Para o clipe do projeto, o artista reuniu grande parte do elenco de “Depois do Baile” no Rio de Janeiro e levou a atmosfera dos anos 90 e de um baile funk para o set. “Colocamos algumas TVs com imagens de bailes de 97 e 98. Levei meus toca discos para a gravação, o instrumento que a gente usava nos anos 90. Um Sport XR3 também foi colocado no cenário, o carro dos meus sonhos quando era moleque. Está incrível esse trabalho e estou muito feliz”, afirma o artista. O cenário do clipe conta ainda com um paredão, um fliperama e uma jukebox.

Atualmente, o DJ e produtor reúne no YouTube mais de 4,9 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações gerais. No Instagram são mais de 4,4 milhões de seguidores, no TikTok são 2.2 milhões de seguidores. E, só no Spotify, acumula mais de 11,4 milhões de ouvintes mensais.