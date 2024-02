Dennis, Disclosure e Timbalada comandam folia no último dia de Camarote Salvador

A terça-feira de Carnaval foi muito animada na maior festa do Brasil! Na última noite de evento, o público curtiu muito ao som dos sets de DJ’s incríveis! Os britânicos que formam a dupla Disclosure fizeram um show inédito com hits internacionais no palco Salvador Club. Já no palco Praia, um dos maiores nomes do funk carioca e nacional, Dennis trouxe seu repertório de sucessos e colocou o público para dançar. A surpresa do dia ficou com a participação mais que especial de Tiago Abravanel na apresentação do grupo baiano Timbalada.

Além disso, artistas como Juliette e Caio Castro marcaram presença e curtiram a line up de ontem (13), que marcou o encerramento da edição de 2024 do Camarote Salvador.