Dengue avança no ABC com 28 casos confirmados

Em 2025, a região do ABC já contabiliza pelo menos 28 casos confirmados de dengue, de acordo com informações fornecidas pelas secretarias de Saúde locais. Nas primeiras semanas do ano, a cidade de São Paulo registrou mais de 18 mil ocorrências da doença, gerando um estado de alerta em toda a área metropolitana. Em resposta ao aumento dos casos, farmácias em todo o Brasil reportaram um crescimento superior a 200% nas vendas de repelentes.

Um levantamento realizado destacou as cidades mais afetadas pela dengue na região. Santo André lidera a lista com 13 confirmações, das quais 7 são autóctones (contraídas dentro do município) e 6 são consideradas importadas. São Bernardo do Campo aparece em segundo lugar com 9 casos (4 autóctones), seguida por São Caetano (3), Diadema (2) e Mauá (1). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram nenhum caso nos primeiros dias deste ano.

Além das ações tradicionais voltadas para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, as autoridades de saúde estão promovendo campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância do autocuidado na prevenção da doença.

No segundo semestre do ano passado, a região enfrentou uma epidemia significativa, com um total de 2.081 casos reportados, exceto Mauá, que não forneceu dados nesse período. Ribeirão Pires teve um número alarmante de 687 casos, seguido por Diadema (673), São Bernardo (244), São Caetano (231) e Santo André (219). Rio Grande da Serra registrou apenas 27 casos, enquanto Mauá acumulou um total de 11.479 ocorrências ao longo do ano.

No que diz respeito aos óbitos relacionados à dengue, a região registrou 55 mortes no último ano. Dentre elas, 17 ocorreram em São Caetano, 16 em São Bernardo, dez em Diadema e uma em Ribeirão Pires. Não houve registro de mortes em Rio Grande da Serra e Santo André.

Especialistas alertam que, embora os números atuais sejam relativamente baixos quando comparados a anos anteriores, a vigilância deve ser mantida rigorosa, especialmente com a aproximação do verão, período em que há maior proliferação do mosquito transmissor. A necessidade de reforçar os cuidados individuais é destacada, incluindo o uso regular de repelentes e inspeções frequentes em áreas propensas ao acúmulo de água.

A dengue é uma das principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Apesar de muitos casos apresentarem sintomas leves, há risco de evolução para formas graves da doença, como a dengue hemorrágica. A população é orientada a buscar atendimento médico imediatamente ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, cefaleia e manchas vermelhas na pele.