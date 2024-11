Denarc prende ‘alto escalão’ de organização criminosa responsável pelo tráfico na Baixada Santista

Policiais civis prenderam cinco criminosos suspeitos de envolvimento com o alto escalão de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na Baixada Santista. A operação realizada nesta quinta-feira (14) cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e de prisões em cidades do litoral paulista.

Agentes da 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), com apoio de outras delegacias do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), cumpriram as ordens judiciais e quatro mandados de prisão temporária nos municípios de Guarujá, Mongaguá e Bertioga.

Os mandados resultaram na prisão de quatro investigados. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha pertence a uma organização criminosa que fornece drogas para traficantes na região. Um outro investigado foi preso em flagrante com cocaína escondida em sacos de amido de mandioca e outros 13 tijolos do entorpecente, totalizando 30 quilos.

Durante a ação policial também foram recolhidos três veículos utilizados pelos traficantes e diversos celulares.

Essa é a terceira fase da Operação Santo Amaro, que teve início com a apreensão de 450 quilos de cocaína na cidade de São Paulo. O trabalho faz parte de um esforço para desarticular organizações criminosas que movimentam o tráfico de drogas na Baixada Santista.