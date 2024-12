Denarc intercepta e apreende carregamento de drogas na Grande São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), interceptou e apreendeu um carregamento de mais de 700 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, que estavam escondidos em meio a uma carga de carne, nesta quarta-feira (11), na Rodovia Anhanguera, na Grande São Paulo. O caminhoneiro foi preso em flagrante.

Os agentes receberam informações sobre o transporte da droga, que havia sido carregada em Rondônia e entregue na capital paulista a uma quadrilha envolvida com o tráfico.

Durante as investigações, a equipe identificou a placa do veículo e passou a monitorar a rota feita pelo motorista. Os policiais seguiram para interceptar o suspeito e, ao chegar no endereço, identificaram o caminhão em movimento.

A equipe acompanhou o suspeito e então realizou a abordagem. Ele transportava uma carga de carne. Durante a vistoria, 649 tijolos de cocaína e outros 47 de skunk foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

O motorista foi autuado em flagrante e levado à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas na 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, do Denarc. As buscas por outros envolvidos no esquema continuam.