Denarc encontra quase meia tonelada de maconha escondida em carga de carnes em SP

Um caminhoneiro foi preso em flagrante no sábado (21) por policiais civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo. Ele transportava quase meia tonelada de maconha escondida em uma carga de carnes.

A equipe da 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc, recebeu informações indicando que o caminhão estaria transportando drogas que seriam entregues na região metropolitana de São Paulo.

Com base nessas informações, os policiais iniciaram as investigações e identificaram as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco como as principais rotas que seriam usadas pelo suspeito.

Durante as buscas, os agentes localizaram o caminhão e passaram a monitorar o caminhoneiro. Pouco depois, realizaram a abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista havia recebido a carga no Paraná.

O suspeito e o caminhão foram encaminhados à delegacia. Durante a inspeção do veículo, os policiais abriram o baú frigorífico e encontraram a droga entre a carga de carnes.

Ao todo, foram apreendidos 490 quilos, distribuídos em 728 tijolos de maconha, que foram enviados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

O motorista foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 6ª Dise.