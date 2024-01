Demônios da Garoa ganha exposição em bar icônico de São Paulo

Até o dia 23 de fevereiro o Bar Brahma promove uma exposição com itens de arquivo pessoal para homenagear os 81 anos de história do grupo Demônios da Garoa. O Grupo acumula nessas mais de 8 décadas a cultura do samba e fãs de todas as gerações, graças ao seu estilo único, irreverente e com pitadas de bom humor nas apresentações, mantendo assim a essência e a identidade do grupo.

Na exposição será possível conferir peças como o pandeiro original de Sergio Rocha; caderno de manchetes antigas, com as primeiras matérias sobre a banda em 1963; figurino usado na gravação de DVD em 2012; figurino original utilizado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando a banda foi convidada a conduzir a tocha olímpica durante a cerimônia de abertura; acervo com todos os discos originais; partitura oficial da música ‘Não Mande a Geada Não’, composta por Maria do Céu, renomada cantora e compositora que influenciou diversos artistas nos gêneros de MPB, samba, hip hop, afrobeat, jazz e R&B; camiseta do carnaval de 1998, a Rosas de Ouro homenageou a banda com o samba enredo Samba da Garoa; 8º prêmio de música Sharp; letra não lançada; prêmio Rei Majestade SBT de 2004; Chave de São Paulo, homenagem que receberam em 1984.

Ainda é possível garantir ingressos para o show do grupo que acontece quinzenalmente no Bar Brahma. Em fevereiro as apresentações acontecerão em 01/02 e 15/02 às 22h, resgatando canções que tratam do progresso da cidade e da nostalgia do que já passou, com o propósito de reconexão e da junção de tudo o que ainda está por vir.

Demônios da Garoa foi formada em São Paulo em 1943. Essa jornada de sucesso, garante ao grupo citação no Guinness World Records, como o grupo vocal mais antigo em atividade na américa latina. Ricardinho é filho de Sérgio Rosa, com quem divide o palco atualmente, e neto de Arnaldo Rosa, um dos fundadores do grupo. Entre os sucessos da banda estão clássicos como “Tiro ao Álvaro “, “Saudosa Maloca” e a famosa introdução de “Trem das Onze”.

Serviço:

Bar Brahma

Endereço: Av São João, 677 – Centro SP

Whatsapp: 11 94746-1951

Horário de funcionamento: Seg a Qua das 11 às 01 / qui a sáb das 11h às 02h/ dom das 11h às 00h.