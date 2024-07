Democracia Jovem: Alesp vai levar dois jovens paulistas para curso da Unesco na Itália

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo irá levar dois jovens paulistas para um curso intensivo da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) na cidade de Cagliari, na Itália, na primeira semana de setembro de 2024.

Por meio do programa Democracia Jovem, do Instituto do Legislativo Paulista (ILP), a Alesp irá fornecer duas bolsas para a participação na 3ª edição do Youth BootCamp for Inclusive and Sustainable Cities, promovido pela Coalizão Internacional de Cidades Sustentáveis e Inclusivas (Iccar).

“É uma parceira entre Alesp e o Iccar, que é um órgão da Unesco e que trabalha em cima da acessibilidade, inclusão e na luta anti-discriminação, seja ela religiosa, civil ou de gênero. É um trabalho pela democracia”, explica a servidora do ILP, Rhebeca Luiza.

“O programa junta jovens do mundo inteiro e é uma troca. Cada um vai falar como se dão essas questões em seus países e ainda terão palestras e conversas com políticos, professores e especialistas nesses assuntos”, completa.

As inscrições

As inscrições para concorrer às bolsas estão abertas a partir desta quinta-feira (11) e vão até o dia 24 de julho. Poderão se inscrever jovens de 20 a 30 anos, brasileiros ou naturalizados e que residam no estado de São Paulo. Além disso, para participar, o jovem precisa ter fluência em inglês, um passaporte válido e engajamento comprovado em questões anti-discriminação. O objetivo é dar a oportunidade para pessoas que possuem profundo interesse no tema e estão no início de suas vidas adultas, fase crucial para a formação de líderes e agentes de mudança.

Para realizar a inscrição, os jovens interessados terão que enviar um e-mail para o democraciajovem@al.sp.gov.br, com a manifestação do interesse e com toda a documentação exigida. A lista completa de exigências está disponível no edital, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta.

O mesmo e-mail pode ser usado para tirar dúvidas ou pedir mais informações sobre o processo seletivo. Os participantes habilitados serão anunciados no dia 30 de julho, após análise da documentação.

A bolsa oferecida pela Alesp engloba, além das passagens para a Itália, uma taxa de 700 euros para o custeio das aulas, alojamento, transporte, refeições e seguro saúde. Os vencedores serão escolhidos por meio de um sorteio e apresentados no próximo dia 8 de agosto, também no Diário Oficial.

O bootcamp

O Youth Bootcamp for Inclusive and Sustainable Cities é uma iniciativa da Coalizão Internacional de Cidades Sustentáveis e Inclusivas (Iccar), órgão da Unesco. O objetivo do programa é que jovens lideranças de todo o mundo possam se reunir e ter uma experiência intensa e imersiva com workshops, palestras e atividades colaborativas para fortalecer suas capacidades e seu engajamento comunitário.

A 3ª edição do curso acontecerá em Cagliari, na Itália, entre os dias 1° e 7 de setembro. O mote do evento é a atuação “Glocal”, termo que significa que se deve pensar globalmente e agir localmente, ou seja, buscar adaptar princípios universais para a dinâmica de cada cidade.

“O mundo é muito grande e a gente acha que todo mundo é muito diferente, mas, muitas vezes, os nossos problemas são parecidos. Então, quando tem essa troca, esse intercâmbio de ideias, conseguimos ver o que foi feito em outros lugares, as soluções que deram certo e que deram errado e pensar o que pode ser aplicado aqui”, aponta Rhebeca.

O evento será dividido em cinco principais temas que se relacionam com a forma Glocal de agir e ver o mundo. São eles: Geopolítica – o futuro de viver juntos na diversidade; Multilateralidade – raça como produto do racismo; Sociedade – um engajamento comunitário forte através da inclusão; Cultura – ferramentas de engajamento para combate às discriminações; Elaboração de Políticas – a base para construir sociedades inclusivas.

O Democracia Jovem

Lançado no dia 15 de maio deste ano, o programa Democracia Jovem, do ILP, é mais uma forma de aproximar a população paulista da Alesp. Nesse caso, a juventude do estado tem a oportunidade de entender mais sobre o funcionamento do Legislativo e ter a sua voz ouvida pelo maior Parlamento estadual da América Latina.

“O programa tem o objetivo de fazer esse jovem se sentir acolhido, ouvido e fazer com que sua voz também tenha poder. Ele não precisa só brincar de ser parlamentar, ele pode sonhar para um dia vir a ser e, se ele não for parlamentar, que ele entenda que tem outras formas de trabalhar politicamente”, afirma a servidora do ILP.

Atualmente, o Democracia Jovem possui dois grandes projetos: Alesp de Portas Abertas e Jovem Legislador. O primeiro realiza visitas monitoradas na Casa, nas quais estudantes de escolas paulistas podem aprender, de perto e de forma dinâmica e interativa, sobre o funcionamento do Legislativo paulista. O segundo é um curso online e gratuito, que será realizado durante este segundo semestre.

As bolsas para a participação do Youth Bootcamp for Inclusive and Sustainable Cities é mais uma ação do Democracia Jovem. Após a viagem, os escolhidos ainda devem estar disponíveis para participar de gravações e eventos do ILP. Além disso, vão apresentar um artigo sobre sua participação na conferência, o impacto na formação pessoal e profissional e propor ideias e planos de ações que poderão ser implementadas em suas comunidades com base no que aprenderam na Itália. O texto será publicado nos Cadernos do ILP.